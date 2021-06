Lenovo K13 Note: arriva il phablet con Snap 460 e tasto dedicato ad Assistant

Sfruttando largamente la scheda tecnica di un device della controllata Motorola, il marchio cinese Lenovo ha presentato in Russia un interessante smartphone di fascia media, il Lenovo K13 Note, animato da Android 11 quasi stock, con tanto di Voice Access per controllare diversi aspetti dell’interfaccia grazie alla voce, e di pulsante laterale per richiamare Assistant.

Lenovo K13 Note ha un corpo, frame laterale compreso, in plastica, colorata nelle tonalità Pearl Sakura e Aurora Grey: mento a parte, le cornici, che in alto debordano solo leggermente nel notch a goccia d’acqua, permettono di assicurare l’85% di screen-to-body al panoramico (20:9) display LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+ (270 PPI), con 60 Hz di refresh rate.

Affidati i selfiSe alla fotocamera anteriore da 8 megapixel (f/2.2, 1.12 micron, 1/4.0″, video FullHD@30fps, HDR), il Lenovo K13 Note propone un listello rettangolare sul retro, a sinistra, per ospitare, divisi su due colonne, il Flash LED ed i sensori della quadcamera: quest’ultima annovera un sensore principale da 48 (f/1.7, quad pixel, modalità notturna, messa a fuoco fasica, video FullHD), un ultragrandangolo (118°) da 8 (f/2.2, 1.12 micron), un macro ed una bokeh lens da 2 megapixel (f/2.4) ciascuno.

Sotto il cofano, la scheda grafica Adreno 610 e il processore octacore (1.8 GHz) Snapdragon 460 beneficiano di 4 GB di RAM e di 128 GB di storage, espandibile (+ 512 GB) via microSD. Sul piano energetico, è da ascrivere una batteria, non removibile, da 5.000 mAh, caricabile a 10W via microUSB Type-C, la cui energia stoccata dovrebbe assicurare un paio di giorni di autonomia, senza lesinare sull’uso delle connettività (Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.1 LE, GPS con A-GPS, Glonass, Galileo, NFC per i pagamenti e lo scambio di dati, minijack da 3.5 mm con Radio FM).

Attrezzato per la sicurezza, con protezione dei dati e delle transazioni affidate alla presenza di uno scanner per le impronte digitali collocato sul retro, il Lenovo K13 Note è acquistabile in Russia, al prezzo di 12.490 rubli, circa 143 euro.