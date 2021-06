Lenovo: al MWC 2021 anche con cuffie, auricolari e vivavoce smart

Nell’ambito dei prodotti Lenovo Go annunciati in vista del MWC 2021, coordinabili dal software Lenovo Go Central, ed in alcuni casi anche trasportabili in compartimenti isolati da cerniere impermeabili grazie all’apposito Tech Accessories Organizer (45 euro), il marchio cinese, che pure ha messo in campo diversi notebook per professionisti e pratici Chromebook (in ambo i casi sia clamshell che convertibili), ha prestato particolare attenzione anche al segmento audio, con nuove cuffie, auricolari e accessori per i professionisti, in movimento o in sala riunione.

In tema di headset on-ear, Lenovo ha schierato (rispettivamente a 99 e 149 euro) i gemelli diversi rappresentati dalle cuffie ANC cablate Lenovo Go e dalle ANC wireless: ambedue dispongono della cancellazione attiva del rumore, con una firma sonora customizzabile su misura dell’utente grazie al software, e della predisposizione al software Microsoft Teams.

Il primo modello risolve alla radice il problema della latenza optando per il cavo, con collegamento verso i device via Type-C (se più moderni) o Type-A (per una totale compatibilità): volendo maggior libertà di movimento (salvo ricorrere all’opzione cavo USB Type-C, presente, quando a corto d’energia) si può optare per il secondo modello che, via dual Bluetooth, avalla il collegamento in contemporanea con due sorgenti audio (es. computer/notebook e smartphone).

Passando agli auricolari, sono stati svelati i nuovi Lenovo Go ANC (listati a 79 euro): si tratta di esemplari con punte siliconiche in 3 misure diverse, di tipo in-ear, cablati alla fonte sonora via cavo con Type-C. Grazie al telecomandino su quest’ultimo, si possono gestire chiamate e musica, ma anche attivare dal tasto ad hoc la modalità di ascolto ambientale (talk-through) che “apre una breccia” nel silenzio assicurato dalla cancellazione attiva del rumore.

Coloro che volessero ancor più libertà operativa, svincolandosi del tutto da cuffie e auricolari, in sala riunione o in home office, potranno far ricorso (senza neanche penare in tema di spese, stante un listino di 99 euro) al cilindretto vivavoce “Lenovo Go Wired Speakerphone”: quest’ultimo, dotato anche di speaker, ovviamente certificato per funzionare con il programma Microsoft Teams, annovera due microfoni omnidirezionali che, mediante le tecnologie far-field pickup e beamforming, captano e isolano con precisione le voci, anche a distanza, all’insegna di una situazione ideale quando a parlare sono in tanti, e non sempre seduti alla scrivania.