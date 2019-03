Insta360 EVO: ecco la prima fotocamera pieghevole, per riprese in 3D o a 360°

Insta360, azienda cinese nota per le sue fotocamere capaci di riprendere a 360° (in alternativa al ricorso software alle app), ha annunciato un nuovo tipo di fotocamera, la Insta360 EVO che, rispetto ai modelli della sua tradizione, è in grado di acquisire anche immagini tridimensionali, grazie ad un meccanismo foldable che la rende una delle prime fotocamere 2-in-1 esistenti.

Di color nero scuro, la Insta360 EVO pesa 113 grammi e, una volta chiusa (50.3 x 49 x 52.54 mm) tramite la cerniera centrale, realizza foto a 18 megapixel, e gira video da ogni angolazione (360°) in risoluzione 5.7K: dispiegata (98.4 x 49 x 26.27 mm), quando cioè le due fotocamere di cui si compone sono affiancate, le medesime risoluzioni – 5.7K per i video e 18 megapixel per le foto statiche – vengono applicate a quanto ripreso, in 3D, su un campo da 180°.

L’azienda, forte del know how maturato nelle sue precedenti action camera, ha confermato il supporto alla sua tecnologia proprietaria di stabilizzazione, FlowState, rinomata per garantire riprese fluide senza perdere il contatto dal soggetto scelto, e quello all’algoritmo TimeShift, che rende possibile in ogni istante mutare la prospettiva e il fluire del tempo (nel caso degli Hyper Lapse o dei Time Lapse).

La fruizione di quanto generato avviene da smartphone (installandovi l’app EVO), su visori VR ricorrendo all’apposita applicazione Insta360 VR disponibile anche per il Gear VR di Samsung o l’Oculus Go di Facebook, o a occhio nudo grazie alla nuova custodia HoloFrame (venduta a parte, a 29.99 euro) che, applicata al proprio smartphone (un iPhone recente, come quelli dello scorso Settembre, o i top gamma Samsung del 2018 e dell’anno prima) o phablet (Galaxy Note 8), proietta i contenuti sull’occhio tracciandone il movimento.

La nuova action cam Insta360 EVO è già disponibile all’acquisto, ricorrendo al sito ufficiale del produttore, sul quale è listata ad un prezzo di 469.99 euro, in linea con quello delle action camera attuali di fascia alta/premium.