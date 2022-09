IFA 2022: Huawei conferma i prodotti che arriveranno in Europa (e Italia)

Ascolta questo articolo

Intervenuta a IFA 2022, Huawei, oltre a magnificare i risultati raggiunti dalla sua AppGallery anche nel Vecchio Continente, ha confermato l’arrivo anche in Europa di alcuni device già noti, oltre a una miglioria per un atteso notebook di lusso del proprio listino.

Secondo il colosso cinese, il suo App Gallery, alternativo al Play Store, col vantaggio di poter essere usato su device mobili, computer e smartwatch del brand, viene mensilmente usato da 580 milioni di utenti, di cui 45 milioni in Europa: le applicazioni ivi presenti crescono sempre di più (+147% rispetto al 2021), all’insegna di un trend destinato a confermarsi, se è vero che alle app già presenti se ne aggiungeranno altre, alle quali tanno lavorando i più di 5,5 milioni di sviluppatori registrati.

Passando ai prodotti concreti, si parte dal convertibile Huawei MatePad Pro 11, per il quale tablet 2-in-1 il costruttore ha confermato l’arrivo in Europa del modello col processore Qualcomm Snapdragon 870: dal 28 Settembre lo si potrà comprare sull’ufficiale Huawei Store versando 649,90 euro. Una caparra di 10 euro dà diritto a 50 euro di sconto, assieme ad alcuni utili omaggi (la M-Pencil di 2a gen e la Flip Cover).

In merito agli smartphone Nova 10 e 10 Pro, Huawei non ha aggiunto molto, a parte il fatto che “saranno presto disponibili in Italia“. In quota wearable, lo smartwatch Huawei Watch D, capace di un ECG “certificato a livello medico”, capace anche di misurare la pressione del sangue: sarà possibile comprarlo in Italia, nelle colorazioni nero / titanio, ad Ottobre del 2022. secondo un prezzo adeguato, 399.90 euro.

Infine, il notebook Huawei MateBook X Pro, più efficiente del 60% rispetto al modello del Dicembre 2021 che s’affidava a processori Intel di 11a generazione. Lo chassis, in leghe di magnesio lavorato con macchine di precisione, si conferma sottile e leggero (310 x 221 x 15,6 mm, 1,26 kg) mentre la texture satinata, ottenuta col processo Micro-arc, offre resistenza superficiale e una presa comoda, oltre che una piacevolezza al tatto.

Spalancato, rivela un display da 14,2 pollici risoluto a 3.120 x 2.080 pixel (3.1K, 264 PPI), con 500 nits di luminosità, 1.500:1 di contrasto, copertura dei color gamut sRGB e DCI-P3, ΔE<1, screen-to-body del 92.5%, 90 Hz di refresh rate, bassa emissione di luce blu e certificazione Eye Comfort 3.0. La webcam da 720p, dalla cornice alta, mette a disposizione filtri bellezza a livello hardware, il cambio di sfondo, e funzioni smart come Eye Contact e FollowCam: la sezione audio comprende 4 microfoni e 6 speaker Huawei Sound.

Sotto la tastiera provvista di un touchpad con supporto a varie gesture (regolare volume e luminosità, esecuzione degli screenshot, etc), tenuto a bada da un elaborato sistema di smaltimento del calore (rilevamento smart temperature, due ventole Huawei Shark Fin Fan, tre prese d’aria, camere di vapore), entra in gioco un processore della 12a gen Intel, il Core i7-1260P con 12 core (4.70 GHz) e 16 threads, affiancato dalla GPU integrata Intel Iris Xe: la combinazione di memorie del notebook Huawei MateBook X Pro prevede 16 GB di RAM LPDDR mentre per lo storage, SSD NVMe PCIe, si arriva a 1 TB.

Tra connettività e porte, a bordo del notebook Huawei MateBook X Pro, animato da Windows 11 Home, troviamo i protocolli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, assieme a due USB Type-C, altrettante Thunderbolt 4, e un jack da 3,5 mm: la batteria, da 60 Wh, si carica velocemente grazie al SuperCharge da 90 W: in questo caso, l’acquisto è possibile, su Huawei Store, con 16 GB + 1 TB, nel colore Ink Blue, a 2.199 euro. Sino al 5 Settembre vi sarà uno sconto di 100 euro via coupon per i primi acquirenti e, sino al 19 Settembre, si avrà in regalo anche il display wireless Huawei MateView.