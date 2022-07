Huawei MatePad Pro 11 2022: ufficiale il super tablet più sottile e leggero al mondo

Ascolta questo articolo

Nell’ambito dell’evento Summer 2022 Smart Office Launch, Huawei ha presentato quello che è stato dipinto dal CEO Richard Yu come il tablet da 11 pollici più sottile (5.9 mm) e leggero (449 grammi) al mondo (comunque in competizione con l’iPad Air 2022 e il Samsung Galaxy Tab S7 +), ovvero la terza generazione del Huawei MatePad Pro 11.

Sceso in campo dopo il modello del 2020 e quello del 2021, lo Huawei MatePad Pro 11 2022 ha una scocca posteriormente colorata in argento, bianco, oro. e Golden Black: in quest’ultimo caso, grazie ad una satinatura, non attecchiscono le impronte e lo sporco, con conseguente minor usura, mentre la verniciatura è attuata in modo da garantire diverse sfumature dorate a seconda dall’angolo d’incidenza della luce. La parte anteriore ha uno schermo OLED da 11 pollici, risoluto a 2.560 x 1600 pixel (274 PPI)) secondo un aspect ratio a 16:10, con il 92% di screen-to-body (grazie alle cornici da 4,2 mm), 120 Hz di refresh rate, profondità colore a 10-bit, estrema accuratezza del colore (deltaE < 1), dimmeraggio PWM a 1.440 Hz, 600 nits di luminosità massima, ottenimento (il primo, nella categoria tablet) della certificazione Full Care Display 3.0 da parte dell’ente TÜV Rheinland.

La selfiecamera, nel foro nell’angolo alto di sinistra, arriva a 16 megapixel (f/2.2): dietro, un modulo circolare in alto a destra ospita una dual camera, con un sensore principale da 13 megapixel (f/1.8, autofocus) capace di girare video in 4K e uno ultragrandangolare da 8 (f/2.2, fuoco fisso). Lato audio, annessa amplificazione dei bassi, vi sono 6 speaker (4 woofer e 2 tweeter) mentre i codec supportati nella connessione senza fili Bluetooth 5.2 son l’AAC e il LDAC.

In tema di processori, v’è una sorpresa. La versione top del tablet MatePad Pro 11 2022 ha il processore a 5 nanometri Snapdragon 888 e porta in dote la ricarica rapida da 66W (in confezione, il caricatore arriva a 40W), e anche l’opzione LTE, mentre la variante più economica, solo in Wi-Fi 6, punta sul un chip a 7 nanometri, sempre di scuola Qualcomm, ovvero sullo Snapdragon 870, con la conseguenza d’avere una ricarica rapida da 40W (un po’ vanificata dal caricatore da 22.5 in dotazione). La RAM è da 8/12 GB, mentre lo storage prevede tre opzioni, da 128, 256 e 512 GB.

Combinando i fattori sin qui espressi, optando per lo Snap 888 la versione da 8+128 GB costa 3799 yuan (circa 553 euro), quella da 8+256 viene 4299 yuan (circa 626 euro), quella da 12+512 GB 5499 yuan (circa 801 euro): con lo stesso processore, ma anche con l’LTE 8/256 GB vengono 5299 yuan (circa 773 euro), mentre 12+512 GB richiedono 7699 yuan (circa 1123 euro). Con lo Snap 870, solo in Wi-Fi, 8+128 GB costano 3499 yuan (circa 510 euro), e 8+256 GB 3999 yuan (circa 582 euro).

In tutte le versioni del MatePad Pro 11 2022, provvisto di GPS, vi è una dissipazione termica a 6 strati con un’ampia lamina di grafene e una sottilissima vapor chamber: la batteria, inoltre, è sempre da 8.300 mAh, caricabile via microUSB Type-C 3.1 gen1. Il sistema operativo è Harmony OS 3.0, con l’App Gallery da 203.000 app, classificazione per colore e tipo delle app, multi-tasking migliorato con due app affiancate o in bolle mobili, e organizzazione sul desktop anche dei widget, che possono essere incolonnati in gruppi (Card Folder) con facile passaggio dall’uno all’altro.

Tra gli accessori del MatePad Pro 11 2022 figura la nuova M Pencil bianca, più fluida, agganciabile magneticamente a destra, e la custodia (con alloggio per il pennino) con tastiera magnetica, dotata di uno stand con inclinazione variabile da 120 a 165°, tasti con corsa a 1.5 mm e, nascosto al suo interno, un amplificatore Wi-Fi. Su vMall è in vendita, per 7.699 yuan (circa 1.126 euro), il kit del MatePad Pro 11 2022 comprensivo di 12+512 GB, M Pencil, e cover con finitura in pelle.