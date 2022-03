Peek Performance: Apple presente l’iPhone SE 2022 5G e l’iPad Air 5a gen

Il nuovo evento primaverile di Apple si è aperto con la presentazione delle nuove colorazioni per gli iPhone 13, che – al netto di caratteristiche tecniche immutate – beneficeranno del verde per i modelli basici iPhone 13 e 13 mini, e del più chiaro Alpine Green per i modelli top 13 Pro e 13 Pro Max. Sul piano software, sarà in auge iOS 14.5 con la nuova voce a favore di Siri e diverse migliorie, come il riconoscimento del volto anche con la mascherina.

In tema di prezzi, fissati i preordini dall’11 Marzo e la disponibilità effettiva dal 18, si partirà da 839 euro per l’iPad mini da 128 GB, da 939 euro per l’iPhone 13 da 128 GB, da 1.189 per iPhone 13 Pro da 128 GB, e da 1.289 euro per l’iPhone 13 Pro Max ancora da 128 GB.

Più interessante, poi, si è rivelato essere il varo del nuovo iPhone SE 2022 5G e del nuovo iPad Air di 5a gen. L’iPhone SE 2022 5G ha lo stesso design (in stile iPhone 8) del modello precedente, con la tacca in alto, spesse cornici in alto e sul mento e, in basso, il tasto Home con il Touch ID (utile per gli acquisti con Apple Pay e in un contesto d’uso con la mascherina): redatto nei colori Midnigth (nero), Starlight (galassia, bianco), e Product Red (rosso), il device palesa una grande attenzione all’ambiente visto che usa materiali riciclati nel design dell’iPhone, come nel caso del taptic engine che usa tungsteno e terre rare riciclate, mettendo però in campo per il retro lo stesso vetro irrobustito (Ceramic Shield) degli iPhone 13.

Il frontale propone un display LCD Retina HD da 4.7 pollici, sotto il quale si palesano le vere novità, ovvero l’adozione del processore A15 Bionic degli iPhone 13, capace di svolgere 15.8 trilioni di operazioni al secondo, il che gli permette di essere di 8 volte più veloce del modello usato come riferimento a Cupertino, ovvero l’iPhone 8, con benefici in vari campi, di gioco, lavoro, intrattenimento, e nelle routine semplificate, come nei casi d’uso della feature Live Text. Altri benefici si hanno anche nell’imaging scattato dalla fotocamera posteriore da 12 megapixel e da quella anteriore da 7 megapixel, col Deep Fusion che ottimizza la texture e il dettaglio di ogni parte della foto, lo Smart HDR 4 che applica aggiustamenti individuali ai colori, al contrasto, del soggetto e dello sfondo, e vari Stili fotografici. Nel nuovo iPhone SE 2022 arriva anche la nuova modalità focus per ridurre le distrazioni, un’esperienza delle Mappe riprogettata e, soprattutto, il 5G, magari per ottenere chiamate HD su Face Time anche senza Wi-Fi o avvalersi della funzione Share Play per condividere con amici e familiari lo svago di un film.

In tema di prezzi, si parte (pre-ordini dall’11 Marzo, disponibilità dal 18), da 429 dollari (USA), ovvero 529 euro (Italia) per il modello da 64 GB mentre per le iterazioni da 128 e 256 GB si parla rispettivamente di 579 e 699 euro. Ciò avverrà sullo store di Apple, presso il quale appaiono listate, al prezzo di 39 euro cadauno, le nuove cover in silicone cadenzate nelle palette Product Red, Mezzanotte, Rosa creta e Blu abisso.

Ideato nei colori Space Gray (grigio siderale), Starlight (galassia), Pink, Purple e in un nuovo Blue, il nuovo iPad Air conferma una forte vocazione ambientale, con l’uso del 100% di materiali riciclati, come l’alluminio nello chassis, lo stagno nella saldatura della scheda madre e le terre rare per chassis e magneti audio. Esteticamente, il design segue un filo di continuità, compresa la porta USB Type-C (però di 2 volte più veloce del passato) e i due speaker stereo, col modello che va a sostituire, rispetto al quale, però, le novità non mancano: il processore Apple Silicon M1, con 8 core, messo alla guida del device, lo pone all’altezza degli iPad Pro del 2021, col 60% di performance di velocità in più del vecchio modello, sì da farne un terminale di 2 volte più veloce del più venduto laptop Windows presente nella stessa categoria di prezzo, riuscendo persino a far girare bene quello che è apparso essere il futuro Apex Legend per iPad.

Sempre con un display da 500 nits di luminosità, con True Tone e trattamento anti-riflesso, l’iPad Air di 5a generazione presenta ora una front camera ultrawide da 12 megapixel con tanto di funzione Center Stage, una batteria che dura tutto il giorno, e la connettività 5G: lato software, il sistema operativo iPadOS metterà in campo un migliorato multi-tasking, sempre lo Share Play, il Quick Note, e – con la possibilità di creare e proporre app all’App Store direttamente dall’iPad – un rinnovato Swift Playground. Ovviamente, non mancherà la compatibilità con la Apple Pencil di 2a generazione, e con altri accessori come la cover Smart Keyboard Folio e la Magic Keyboard.

In questo caso, confermate le tempistiche distributive dell’iPhone SE 2022 5G anche per l’iPad Air di 5a gen, quest’ultimo sarà disponibile nei tagli da 64 e 256 GB di storage, e in versione cellular e solo Wi-Fi. Nel mercato italiano si partirà da 699 euro per la versione Wi-Fi per arrivare agli 869 euro richiesti per la versione anche cellular.