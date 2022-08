IFA 2022: da Samsung arriva il gaming monitor curvo Odyssey OLED G8

Ascolta questo articolo

Se l’Odyssey Ark è oggettivamente uno dei monitor da gaming più originali (od “oltraggiosi”, secondo la splendida terminologia dei colleghi di HDblog), il monitor da gioco Odyssey OLED G8 (Q4 2022) presentato sempre da Samsung, durante la vigilia di IFA 2022, ha comunque tutte le carte in regola per rasentare lo stato dell’arte del settore.

Contraddistinto da uno spessore che arriva a un minimo di 3.9 mm, poggiato su uno stand che ne garantisce il supporto all’inclinazione e l’altezza regolabile, il monitor in questione integra un pannello OLED, con tecnologia Quantum Dot, da 34 pollici, in formato d’aspetto a 21:9 particolarmente utile per affiancare i contenuti che, però, unitamente alla curvatura da 1800R, produce una sensazione di immersività, mettendo il giocatore al centro della scena.

Quest’ultima è graficamente resa secondo una risoluzione di ben 3.440 x 1.440 pixel, con un’ottima copertura del colore (99,3% sulla scala del color gamut DCI-P3), e apprezzabili contrasti grazie ai neri profondi confermati dalla certificazione Vesa DisplayHDR 400 True Black.

I gamers apprezzeranno nel monitor Odissey OLED G8 il tempo di risposta pari a 0.1 ms, la compatibilità verso la tecnologia AMD FreeSync Premium, il picco a 175 Hz di refresh rate, il Samsung Gaming Hub (che porta in dote il poter eseguire le piattaforme di cloud gaming Xbox Cloud, Utomik, Google Stadia, GeForce NOW, Amazon Luna) e la retroilluminazione configurabile via RGB CoreSync e Core Lighting+, senza dimenticare che il pieno coinvolgimento passa anche per l’audio, compreso, stante la presenza di due speaker stereo da 5 watt.

I contenuti possono essere tratti dalle porte di collegamento (Type-C, una Mini DisplayPort 1.4, una Micro HDMI 2.1) ma anche dal firmware che, mutuato da quello delle televisioni intelligenti del brand, trasforma il monitor Odyssey OLED G8 in una smart TV stante l’accesso alle principali piattaforme di streaming (es. Prime Video, YouTube, Netflix).