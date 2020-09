FreeBuds Pro: Huawei amplia il suo assortimento di auricolari senza fili con ANC

Alla Huawei Developer Conference 2020 chi contava su meri annunci software (comunque importanti sul futuro di Harmony OS, e non solo) è senz’altro rimasto sorpreso dalla gran quantità di presentazioni hardware, per lo più incentrate, in vista della commercializzazione occidentale, sui dispositivi indossabili, tra cui il nuovo sportwatch Watch GT 2 Pro, e diversi earable. In quest’ultima categoria, il costruttore cinese, oltre a confermare l’arrivo in Europa (e Italia, a 119 euro) della neckband FreeLace Pro, ha anche incluso i nuovi auricolari senza fili FreeBuds Pro.

I nuovi auricolari FreeBuds Pro, concepiti nei colori nero Carbon Black, bianco Ceramic White e argento Silver Frost, rispetto ai precedenti FreeBuds 3i, a loro volta versione migliorata dei FreeBuds 3, vantano un incrementato isolamento passivo dai rumori grazie alla forma bombata delle due unità (26 x 29.6 x 21.7 mm, per 6.1 grammi), dalla quale si diparte lo stelo che, rispetto alla media dei competitor, è squadrato. Il processore Kirin A1 di cui sono dotati porta con sé il Bluetooth 5.2, con annessa associazione a due dispositivi in contemporanea e switch istantaneo dall’uno all’altro.

La qualità sonora è affidata a driver da 11 mm, per una copertura piuttosto estesa della gamma delle frequenze: in più, i 3 microfoni implementati abilitano la cancellazione attiva del rumore, ANC (sino a 40 dB, superando i 38 decibel dei Sony WF-1000XM3), secondo 3 livelli (general, cosy, ultra), configurabili manualmente o in automatico.

Non manca la modalità Aware, che a musica spenta permette di restare consapevoli dei suoni ambientali, per una questione di sicurezza, e quella Voice, che permette di ascoltare l’interlocutore vicino nel mentre prosegue la musica.

In termini d’autonomia, gli auricolari FreeBuds Pro, prezzati a 179 euro, inglobano ciascuno una microbatteria da 55 mAh, che garantisce 7 ore di riproduzione musicale, che scendono a 4.5 con l’ANC acceso, che porta a 3.5 le ore di chiamate possibili, altrimenti sostanziate in 4. In fase di ricarica, grazie alla custodia allegata, provvista di una batteria da 580 mAh caricabile in wireless o via Type-C, è possibile ottenere 30 ore complessive di autonomia (20 con l’ANC).