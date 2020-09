Watch GT 2 Pro: il nuovo sportwatch di Huawei è ufficiale, con 14 giorni d’autonomia

Nel corso della Huawei Developer Conference. l’omonimo brand cinese, oltre ad aver illustrato le novità software per il futuro, ha annunciato anche diversi dispositivi hardware, tra cui l’arrivo in Occidente dei pregiati laptop MateBook X (2020) e MateBook 14 AMD (di cui, finalmente, si conoscono i prezzi per l’Italia). Non potevano mancare delle sorprese inedite, a cominciare, nel settore wearable (oltre alla conferma europea per lo Huawei Watch Fit), dallo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro.

Evoluzione del modello dello scorso anno, il nuovo Huawei GT 2 Pro dispone di una cassa in titanio, da 46 mm, con un vetro superiore in resistente zaffiro a protezione del display, un AMOLED circolare, a colori, da 1.39 pollici risoluto a 454 x 454 pixel (326 PI), altamente personalizzabile (200 opzioni) sino al punto di sfruttare le foto presenti sullo smartphone quali quadranti.

Sul fondo, un panciotto in ceramica, campeggia un più preciso cardiofrequenzimetro con una lente a 6-in-1 LED: quest’ultimo, in tandem con la tecnologia Huawei TruSeen 4.0+, permette di tracciare la frequenza cardiaca (avvertendo in caso di pressione alta o aritmie), la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), e contribuisce all’attenzionamento del sonno. Il cinturino, da 22 mm, può essere scelto in metallo, pelle, o fluoroelastomero.

Lo chassis, impermeabile sino a 5 atmosfere, messo a protezione del processore Kirin A1 supportato da 32 MB di RAM, ospita un chip per il Bluetooth 5.1, grazie al quale è possibile ricevere le notifiche delle app social, delle chiamate, delle mail, dei messaggi, degli appuntamenti nel calendario. Grazie ai 4 GB di storage, è possibile stoccare la propria musica, ascoltata dallo speaker, che torna utile anche per gestire da polso le chiamate.

In ambito sportivo, il costruttore dichiara il supporto a 100 attività d’allenamento, tra cui nuoto, scalata, spinning, camminata, triathlon, corsa, allenamento libero coi pesi, vogatore, ellittica, senza dimenticare il golf (grazie ad accelerometro e giroscopio si può studiare la postura del giocatore per migliorare il proprio swing e ridurre il conseguente handicap sul green) e l’escursionismo (tracciamento dei percorsi grazie al GPS con Glonass, per tornare sui propri passi, anche off-line, visualizzando sul display il tracciato seguito). Sul versante salutistico, non manca, infine, il test per rilevare il livello di stress, con annessi esercizi di respirazione per porvi rimedio.

La batteria dello Huawei Watch GT 2 Pro, da 455 mAh, può essere caricata in modalità wireless, tramite una base apposita presente in confezione, garantendo 14 ore di autonomia: grazie al Quick Charge, dopo appena 5 minuti di “riposo”, ha già riguadagnato 10 ore di operatività e, in più, sfruttando la ricarica wireless inversa, l’orologio si può ricaricare attingendo l’energia da uno smartphone Huawei idoneo. Animato da Lite OS (una versione light di Wear OS), il nuovo wearable di Huawei sarà prezzato a 299.90 euro, nella colorazione Night Black prevista per la versione Sport e, nella variante classica, in palette Nebula Grey.