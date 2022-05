Da Corsair arrivano nuove cuffie per il gaming, anche con calibrazione SoundID

Ascolta questo articolo

Impegnato come sempre ad annunciare componenti per PC, suo core business, il brand americano Corsair, dopo quanto mostrato al CES 2022 con un gaming pc compatto, è tornato a occuparsi di prodotti completi, annunciando nuove cuffie per il gaming, tra cui spicca il modello Corsair HS65 Surround.

Nel corso degli ultimi 4 anni, Corsair ha annunciato due modelli di headset cablate per il gaming, rappresentate dalle iterazioni HS60 e HS60 Pro, con la messa a disposizione due anni fa di un modello rivisitato con il coinvolgimento mediante le vibrazioni. Il tempo si è quindi dimostrato propizio per il nuovo modello Corsair HS65 Surround (in bianco e nero, a 89.99 euro), con diverse innovazioni interessanti, a cominciare dal design che, mutuato dal modello HS80 Wireless, risulta essere più arrotondato e al passo con i tempi, tanto da consentire anche una riduzione del peso di 40 grammi, portandolo ora a 260 grammi.

La diminuzione del peso, assieme ai padiglioni auricolari rivestiti in simil pelle ma imbottiti in memory foam, consente un uso prolungato (ma sempre saldo, grazie alla fascia singola ma rinforzata e regolabile in alluminio), non avulso da una sensazione di piena comodità, confermata anche dalla praticità del microfono omnidirezionale, con gambo piatto e curvo che, pur non staccabile, capta bene la voce e può essere facilmente silenziato sollevandolo, come da funzione Flip-to-Mute.

All’interno, le cuffie Corsair HS65 Surround ospitano driver realizzati in neodimio la cui dimensione di 50 mm assicura un’ampia copertura delle frequenze udibili: un ulteriore contributo alla qualità dell’ascolto si può ottenere grazie alla collaborazione con Sonarworks, specialista in calibrazioni audio, che ha portato all’implementazione di una funzione, nota come SoundID che, un po’ come il Sound Check di Sennheiser o il MySound di Jabra, esegue dei piccoli test audiometrici che portano poi a realizzare profili audio estremamente personalizzati in sede di equalizzazione.

Grazie al cavo con mini-jack, le cuffie Corsair H65 Surround sono compatibili con varie sorgenti (es. Nintendo Switch, Xbox Series X ed S, PS4/PS5) ma, ricorrendo all’adattatore USB incluso, è possibile beneficiare – su PC e Mac – del supporto al Dolby Audio e al Dolby Surround 7.1 (per captare ogni suono durante il gaming).

Assieme alle cuffie di cui sopra, il brand di Fremont ha annunciato anche le HS80 RGB USB (129.99 euro), HS55 Stereo (69.99 euro) e HS55 Surround (79.99 euro). Ad accomunarle sono i padiglioni imbottiti che ospitano driver da 50 mm, il microfono omnidirezionale, e l’assenza della calibrazione SoundID mentre, a livello di funzioni, anche il Dolby Surround 7.1 è un denominatore comune. Il primo modello non ha la connessione via jack da 3.5 mm, presente negli altri due (con l’HS55 Surround che ha anche quella USB via adattatore, in modo da copiare al modello HS80 RGB USB l’alta risoluzione da 24 bit/96 kHz), ma si concede qualche estrosità con i LED RGB e una certa praticità con l’archetto flessibile.