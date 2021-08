HS80 RGB Wireless: ufficiali le nuove cuffie da gaming di Corsair

Più o meno in contemporanea con Microsoft, anche la californiana Corsair ha presentato un proprio paio di cuffie da gaming, le Corsair HS80 RGB Wireless che, prezzate sullo store ufficiale a 149.99 euro, risultano idonee all’impiego tanto con le consolle (PS4 e PS5, gratificate dal sound tridimensionale via Tempest 3D AudioTech) quanto con i computer (ai quali forniscono il beneficio del suono surround via Dolby Atmos).

Dal punto di vista strutturale, le Corsair HS80 RGB Wireless (205 x 97 x 183 mm , per 411 grammi) hanno un archetto in alluminio regolabile attraverso la fascia elastica che mette bene a contatto con le orecchie i padiglioni over-ear, girabili di 90° e piegabili verso l’interno per un agevole trasporto, provvisti di cuscinetti in morbido memory foam rivestito da un tessuto traspirante che, rispetto alla simil-pelle, genera un minore accumulo di calore durante le lunghe calzate.

All’interno degli stessi, si trovano driver al neodimio da 50 mm (risposta in frequenza da 20Hz a 40kHz, 32 Ohm di impedenza) che assicurano un sound definito “scuro”, ideale per le atmosfere dei giochi di ruolo, con la localizzazione degli avversari negli sparatutto che risulta migliorabile attraverso l’equalizzatore del software proprietario iCue (utile anche per regolare la luminosità dei LED RGB laterali), privilegiando le frequenze medie e alte.

Da notare che, sul padiglione di sinistra, vi è un quadrante (per regolare il volume girandolo, o per switchare tra i profili acustici premendolo), un pulsante per disattivare (sullo stesso lato) il microfono omnidirezionale (con frequenze supportate da 100 Hz a 10 kHz), e un minuscolo LED per lo stato di carica (alta col verde, media col giallo, rossa per la necessità di ricarica).

Usando le cuffie Corsair HS80 RGB in wireless, a 2,4 GHz (nell’ambito della cui modalità si può sfruttare la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS per avere copertura sino a 18 metri, il dongle USB collegato a più device Corsair compatibili, e un’autonomia sino a 20 ore), si beneficia del supporto per il campionamento a 48 KHz con profondità del suono a 24 bit: adoperandole in modalità cablata, la profondità del suono resta 24 bit (tipica di un DVD audio) ma con campionamento esteso a 48 KHz.