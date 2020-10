Corsair HS60 Haptic: ecco le cuffie da gaming con bassi esaltati via vibrazioni

Fresca d’annuncio della tastiera da gaming K60, la californiana Corsair, esperta nell’accessoristica e nell’hardware per PC, ha portato al debutto anche le comode cuffie da gioco Corsair HS60 Haptic che, un po’ come le rivali, Razer Nari Ultimate, fanno ricorso alle vibrazioni per esaltare i bassi.

Strutturalmente, le cuffie Corsair HS60 Haptic, certificate per l’uso con la piattaforma Discord, adottano un’anima in alluminio, con un’imbottitura a contatto con la nuca, e padiglioni “mimetici” resi confortevoli dal memory foam, sebbene l’insieme (161 x 99 x 207 mm) risulti un po’ pesante (402 grammi): gran parte del “problema” menzionato è dovuto all’hardware previsto per la qualità sonora.

Quest’ultimo mette ai timoni di comando dei driver in neodimio da 50 mm, con impedenza a 32 Ohm, sensibilità a 111 dB, e copertura delle frequenze da 20Hz a 20kHz, con quelle iniziali, sovente usate da alcuni elementi (sibili, ronzii, esplosioni) nei film e nei videogame, che vengono esaltate dalla tecnologia vibrazionale (particolarmente apprezzabile a 15Hz / 170Hz) messa a punto da Taction Technology, in modo da far sì che l’utente “senta” e non semplicemente “ascolti”, con la quasi illusione di trovarsi al centro dell’azione (anche grazie al supporto verso la tecnologia surround Windows Sonic).

Anche il microfono unidirezionale (2kOhm di impedenza, da 100Hz a 10kHz di risposta in frequenza), molto prossimo alla bocca, dalla quale può essere separato con un filtro anti pop, apporta un significativo contributo, quando non rimosso, essendo dotato di cancellazione del rumore (sino a 40 decibel). Il controllo delle cuffie da gaming Corsair HS60 Haptic avviene mediante dei pulsanti posti sui padiglioni, con quelli a sinistra che spengono il microfono e permettono di regolare il volume, mentre a destra campeggia il LED di funzionamento della vibrazione con annesso comando per regolarne l’intensità.

Il collegamento delle cuffie da gaming Corsair HS60 Haptic avviene, nei riguardi della sorgente audio, mediante un cavo USB che, quindi, le vincola all’uso con i computer e ne esclude l’impiego presso smartphone e tablet: in compenso, in tal modo è possibile ricorrere al programma Corsair iCUE per configurare alcune opzioni delle cuffie, e regolare l’equalizzatore audio. Listate più o meno nel range prezzistico delle Logitech G Pro X, le cuffie Corsair HS60 Haptic, però provviste di esaltazione dei bassi via motorino aptico, sono attualmente acquistabili, anche su Amazon, oltre che sullo store ufficiale, al prezzo di 129,99 euro.