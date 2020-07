Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED: sempre per gamers premium ma senza fili

Nel campo degli accessori per il gaming, è spesso Razer a dettare i ritmi dell’innovazione. Da qualche tempo, però, anche Logitech, attraverso la divisione Logitech G, sta mettendo a segno dei buoni risultati nel settore, come dimostrato con le rodate cuffie PRO X, giudicate premium da diversi esperti mondiali di eSport che, però, si sono sovente lamentati della presenza del cavo: tale “freno” ai movimenti del gamer è stato appena ovviato, attraverso il varo delle nuove cuffie Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED.

Queste ultime si mantengono comode come le illustri antenate, distribuendo bene il peso, ed avvalendosi di soffici cuscinetti in memory foam per i padiglioni rivestiti in simil pelle: al loro interno spicca la presenza dei driver Pro-G da 50 mm, accreditati di garantire un paesaggio sonoro talmente completo e dettagliato (da 20 Hz a 22 kHz di range per le frequenze, 32 Ohm di impedenza, 91.7 decibel di pressione sonora in uscita), da rendere quasi superfluo il ricorso al nuovo surround virtuale X 2.0 (considerato superiore al DTS a 7.1 canali) onde percepire la direzione di un suono nel corso di una battaglia videoludica.

In fase di eloquio, offre ancora il suo contributo il (disattivabile e removibile) microfono direzionabile da 6 mm, di qualità broadcast (da 100 Hz a 10 kHz), Blue VO!CE, che assicura una voce nitida sia nelle fasi in-game, che nei live streaming magari su Twitch, potendo anche applicare degli effetti alla voce.

Rispetto al passato, sparisce il summenzionato cavo di collegamento, in favore di un dongle USB che, implementato alla tecnologia LIGHTSPEED Wireless da 2,4 GHz, assicura un collegamento sino a 12 metri di distanza dalla sorgente audio associata, con grande efficienza energetica, tanto che – a carica completa – si riesce ad ottenere un funzionamento operativo di financo 20 ore di autonomia.

Secondo quanto comunicato dal brand, le cuffie Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED esordiranno ufficialmente in commercio nel corso dell’imminente Agosto (precisamente, il 12), prezzate a 199.99 euro: nel frattempo, su Amazon Italia, è possibile trovarle in pre-ordine a 208.99 euro, con la promessa – però – del “prezzo minimo garantito” al momento dell’acquisto effettivo.