Corsair ONE i300: ufficiale al CES 2022 il gaming PC compatto

Specialista in componenti hardware, l’americana Corsair non ha disegnato una capatina al CES 2022 di Las Vegas, location espositiva nel corso della quale ha presentato la nuova iterazione dei desktop da gaming della serie ONE, rappresentata dal Corsair ONE i300.

Il Corsair ONE i300 ha un telaio da 12 litri concepito in tale dimensione per occupare poco spazio sulle scrivanie di gamers e professionisti: al suo interno, è presente la scheda madre Intel Z690, che abilita il Wi-Fi 6E e permette tutta una serie di moderne porte e connettività, tra cui un paio di UBS Type-C Thunderbolt 4, senza trascurare l’Ethernet LAN a 2.5 GbE, la presenza di sei porte USB 3.2 Type-A, e la facoltà – nel complesso – di connettere anche quattro monitor in 4K, vista l’innesto anche di una Display Port 1.4 e di una HDMI 2.1 (predisposte tanto per l080p@60Hz quanto per il 4K@144Hz).

Sempre all’interno, il costruttore ha previsto due sistemi di dissipazione a liquido a convenzione, per processore (con superficie da 240 mm) e scheda grafica (esteso a 360 mm), che permettono di montare e far lavorare al massimo i processori Intel di 12a generazione Alder Lake, tra cui un i7 e l’i9-12900K, un chip a 16 core e 24 threads con clock massimo a 5.2 GHz e TDP da 125 W, che lavora in coppia con schede grafiche dedicate Nvidia GeForce RTX 30, a scelta tra la RTX 3080 equipaggiata con 10 GB di memoria riservata GDDR6X e una RTX 3080 Ti, provvista di 12 GB dello stesso tipo di memoria.

Estremamente silenzioso, stante la modalità Zero RPM che tiene spente le ventole Corsair ML sino al raggiungimento di determinate temperature, il desktop ONE i300 monta RAM proprietaria DDR5 Vengeance, a scelta tra quella da 4.800 MHz se si opta per 32 GB, e quella da 4.400 mAh, optando per 64 GB di ammontare. Lo storage, invece, è stato fornito dal costruttore in forma di SSD PCIE NVMe con tagli da 1 o 2 TB: l’insieme viene energizzato mediante un alimentatore SFX 80 PLUS Platinum operante a 750W.

Out-of-the box con Windows 11 Pro, e già inserito nel sito italiano di Corsair, l’One i300 è in vendita a prezzi che, negli USA, partono da 3.999 dollari (che danno diritto al processore Core i9-12900K + RAM da 32 GB, SSD da 2 TB, e RTX 3080).