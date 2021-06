Amazon Prime Day: le offerte su smartphone, TV e altro del 21 e 22 giugno 2021 per Xiaomi e Poco

Anche quest’anno Amazon propone l’iniziativa chiamata Prime Day. Si tratta di due giornate dedicate esclusivamente alle offerte per i clienti abbonati ad Amazon Prime, il servizio con abbonamento annuale che consente di ricevere le spedizioni a domicilio in un giorno senza pagare alcun extra. L’abbonamento include anche il servizio ad Amazon Prime Video ed Amazon Prime Music.

In particolare, da sottolineare le offerte per queste due giornate rilasciate ufficialmente da Xiaomi e POCO, aziende diventate famose negli ultimi anni per i prodotti a buon mercato, che non trovano compromessi sulla qualità.

Le offerte per Amazon Prime Day 2021

Tra tutte le offerte proposte dalle aziende non potevano mancare gli smartphone. Lo Xiaomi Mi 11i con 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna costa 529,90 euro, anziché 649,90 euro. Il Redmi Note 10 Pro nel taglio da 6 GB di ram e 64 GB di memoria interna costa 239,90 euro, invece di 300 euro. Il Redmi Note 10S, sempre nella versione da 6 GB di ram e 64 GB di spazio di archiviazione, costa 200 euro, invece di 250 euro.

Passando ai televisori, invece, tutta la gamma Mi TV P1 da 55 pollici, 50 pollici, 43 pollici e 32 pollici sarà scontata per un massimo di 120 euro sul prezzo di acquisto. Il Mi Smart Compact Projector è in promozione a 399,99€, anziché a 499,99€. Il Mi Watch Lite, invece, fino a domani costerà 49 euro.

Passando agli smartphone POCO, in offerta ci sono due modelli: l’X3 Pro con 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna a 230 euro, invece di 300 euro e l’F3 con stessa Ram e memoria interna a 330 euro, invece di 400 euro. Girando sullo store è possibile trovare molte altre offerte anche di altri brand e altre marche. C’è solo l’imbarazzo della scelta.