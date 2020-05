U&D, Raffaella Mennoia racconta l’interruzione della trasmissione e lancia una frecciatina

I programmi televisivi di Maria De Filippi, come “Uomini e Donne” o “Temptation Island“, riscuotono da anni ormai un grandissimo successo e se senza ombra di dubbio Queen Mary è la mente di tutto ciò, di certo non le manca il braccio e questo braccio è rappresentato da Raffaelle Mennoia, l’autrice che prende per mano e accompagna le trasmissioni verso il loro successo.

Raffaella, nonostante lavori dietro le quinte, è un personaggio noto e conosciuto e a più riprese ci ha messo la faccia ed è intervenuta, difendendo con le unghie e con i denti tutti coloro che hanno criticato le trasmissioni televisive in questione. La Mennoia è tornata a parlare e attraverso un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine“, ha rivelato alcuni particolari inediti.

L’autrice ha spiegato come ha preso lo stop di “Uomini e Donne” a causa del Coronavirus, perché sono state scelte proprio la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate, una volta che si poteva tornare in onda con la formula ridotta – la quale però non ha riscosso il successo sperato, facendo infuriare anche il popolo del web – e quale sarà il futuro di “Temptation Island”, considerando che il programma è fonte di assembramento e contatto fisico e oggi tutto ciò non può accadere.

L’interruzione improvvisa del talk show dei sentimenti è stato percepito dalla Mennoia come un momento traumatizzante: “Con un profondo senso di vuoto. E stato traumatizzante interrompere la messa in onda da un giorno all’altro“. Sul motivo per il quale la formula della chat è stata affidata a Gemma e Giovanna, la risposta della Mennoia è stata piccante e potrebbe essere interpretata come una frecciatina nei confronti degli tronisti dei quali non si è più saputo nulla: Sara, Carlo e Daniele.

La Mennoia si è espressa a favore delle due dame, dichiarando che sono due donne autentiche, che non cercano solo visibilità e soldi facili ma credono davvero nell’amore, che si buttano a capofitto in tutto quello che fanno e che desiderano seriamente che nasca un sentimento vero e sincero all’interno del contesto televisivo. Insomma le dichiarazioni della Mennoia sono dunque chiare e non lasciano spazio a dubbi.

L’autrice ha poi parlato di “Temptation Island” e in merito al futuro del reality dei sentimenti, Raffaella ha asserito che la trasmissione si spera vada in onda regolarmente, i casting sono già avvenuti e alcune coppie di fidanzati, così come i single, sono già stati selezionati; infine ha aggiunto: “Da parte nostra, c’è tutta l’intenzione di tornare a tenervi compagnia nei mesi estivi. Stiamo solo aspettando di capire quando e in che modo tutto ciò sarà possibile“.