U&D, Raffaella Mennoia difende Gemma Galgani e Giovanna Abate: "Credono nell’amore"

Raffaella Mennoia è una delle protagoniste indiscusse dei programmi della Mediaset condotti dalla presentatrice Maria De Filippi. Recentemente è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Uomini E Donne Magazine“, dove ha avuto modo di dare il proprio punto di vista sulle due protagoniste del momento nella trasmissione “Uomini E Donne”.

Il riferimento è a Gemma Galgani e Giovanna Abate, intervenendo sulle loro decisioni che hanno creato polemiche all’interno del programma, con le continue critiche da parte di Tina Cipollari. La Mennoia nel corso dell’intervista si è concentrata sulle scelte sentimentali delle due donne, dicendosi convinta del fatto che siano realmente coinvolte.

Le parole dell’autrice sul ritorno di fiamma di una coppia storica

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo dell’autrice, la quale ha affermato: “Sono due donne che credono fortemente nell’amore, che si buttano a capofitto in quello che fanno e desiderano con tutte loro stesse che nasca un sentimento all’interno di questo contesto”. La Mennoia è tornata sulla questione ricordando che le due dame non hanno alcuna intenzione di attirare l’attenzione o di mettenre in atto una messinscena.

Raffaella Mennoia non ha usato mezzi termini e ha dichiarato: “Sono autentiche, non sono qui per fare business”. Nel corso dell’intervista a “Uomini e Donne Magazine”, l’autrice ha posto l’accento anche su un’altra vicenda, ovvero il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Sulla compagna di Damante ha affermato: “Giulia mi aveva già avvisato qualche tempo fa delle novità e di questo riavvicinamento”. Ha continuato dicendosi contenta di questa novità: “Ribadisco tutta la mia felicità per loro due, perchè credo che dietro il loro rapporto ci sia un sentimento profondo e sincero”. Infine si è mostrata vicina nei confronti di Leonardo Greco, risultato positivo al tampone del Covid-19, e ha affermato di essersi preoccupata e di averlo contattato appena appresa la notizia. Fortunatamente il giovane si è poi ripreso ed è stato dimesso dall’ospedale.