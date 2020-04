Andrea Damante e Giulia De Lellis: ufficiale il ritorno di fiamma

Non è una reale novità quella del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e la sua ex Giulia De Lellis. In più occasioni sono stati captati dai fan dei segnali che facessero intuire che tra i due vi fosse ancora del tenero, un sentimento duro a morire, una passione recondita pronta a rifiorire. Sembra che così è stato per i due ragazzi ed a confermarlo pare sia stato proprio Andrea.

Damante infatti ha parlato apertamente e abbondantemente della questione in una lunga intervista in diretta Instagram con Pio e Amedeo. I due comici infatti, tra battute irriverenti e tanto divertimento, sono riusciti nell’intento di carpire delle informazioni in più sul rapporto tra i due ragazzi, che i fan li chiamarono “Damellis“.

Andrea infatti dichiara: “Io e lei ci siamo sempre voluti bene“, e questo lascia intendere già molto, ma l’intervista continua. Come molti già sanno la De Lellis ha avuto una lunga storia amorosa con Andrea Iannone, lo stesso che in effetti aveva anche avuto una storia con Belen Rodriguez dopo che aveva rotto con Stefano De Martino, e proprio su questo che il duo comico rincara la dose e iniziano a scherzare con Damante.

Infatti Pio e Amedeo aggiungono: “Anche Belen e Stefano sono tornati insieme dopo che lei è stata con Iannone. Le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex dovrebbero farsi dare una bo******la da Iannone?” e Damante risponde: “Per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo“.

In ultimo il bel 30enne veronese aggiunge che la De Lellis, oltre ad essere molto bella e simpatica, è anche una bravissima cuoca, tanto che da brava romana ha preparato l’amatriciana, piatto che è davvero brava a preparare. Insomma sembra che le vicende del passato tra la De Lellis e Damante non abbiano in alcun modo scalfito i sentimenti tra i due, ritrovandosi infatti dopo tempo.