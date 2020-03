Leonardo Greco, ex tronista di U&D, ricoverato con i sintomi del Coronavirus

La prima esperienza televisiva di Leonardo Greco avviene nel 2006, in cui ha l’opportunità di partecipare come corteggiatore a “Uomini e Donne” di Giada Toffano. La tronista però opta per Simone Steca e a Greco è stato proposto immediatamente di diventare il tronista nella successiva stagione, ma l’uomo ha declinato la proposta per sposarsi con quella che ora è la sua ex moglie.

Leonardo Greco diventa un nuovo tronista di “Uomini e Donne” nel trono “L’amore non ha età” nel 2010. La sua scelta ricade su Diletta Pagliano, preferendola a Barbara “Bubi” Barbieri dopo un lungo tira e molla. La loro storia d’amore, tra molti alti e bassi, termina dopo quattro anni.

Leonardo Greco ricoverato per una polmonite interstiziale

In queste ore l’ex tronista sta facendo parlare di sé per una fotografia pubblicata sul suo profilo Instagram, che raffigura l’uomo in un letto di ospedale con una flebo al braccio, mentre si dichiara molto preoccupato per il suo stato di salute.

Greco si trova infatti ricoverato all’ospedale Luigi Sacco di Milano e ha dichiarato di avere gli stessi sintomi del Covid-19, anche se fino ad ora fortunatamente i test hanno dato solo risultati negativi: “Ho continuamente la febbre, ho una polmonite interstiziale… Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19, entrambi risultano negativi… Me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quella che ho è esattamente la sintomatologia di questo virus”.

Successivamente l’ex tronista invita i suoi seguaci, e non solo, a restare a casa per ridurre al minimo l’epidemia: “Vi scrivo per farvi capire che non è uno scherzo non si ammalano solo i vecchi… Pensate a voi, pensate a vostri cari… L’unico modo per aiutarci è stare a casa”. Il post su Instagram ha raggiunto i 35 mila like e superato i duemila commenti; tanti personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo, come Francesco Chiofalo, Marco Carpentieri ed Eugenio Colombo, gli hanno inviato un messaggio di sostegno.