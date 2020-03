Leonardo Greco è stato dimesso dall’ospedale

Cosa ne pensa l’autore

Ivana Currao - Sono davvero contenta di sentire una bella notizia come questa. Sono giorni davvero difficili per il nostro Paese e per il mondo intero e sono molto contenta di sapere che Leonardo Greco stia finalmente meglio e che abbia potuto far ritorno a casa. Spero tanto che questa emergenza finisca il più presto possibile.