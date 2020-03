"Uomini e Donne" e "Temptation Island", continuano i casting: le parole di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è una delle ragazze che fanno parte dello staff di Maria De Filippi, e nel corso degli anni è diventata anche autrice di alcuni suoi programmi come “Temptation Island“. Ad oggi la situazione di queste trasmissioni, a causa del Coronavirus, restano in forte dubbio.

Sembra davvero molto difficile ipotizzare una messa in onda nell’immediato di “Uomini e Donne” e “Temptation Island” e, se tutto va per il verso giusto, potremo rivederle sul piccolo schermo per il mese di settembre. In merito Raffaella Mennoia, interpellata dagli utenti di Instagram, ha ammesso che i casting stanno andando avanti nonostante il periodo difficile.

Le parole di Raffaella Mennoia

L’autrice, oltre a lavorare per “Amici di Maria De Filippi“, l’unica trasmissione ancora in onda e condotta da “Queen Mary”, sta cercando di programmare il futuro televisivo. Proprio per questo motivo lo staff non vuole fermarsi, e sta cercando dei volti nuovi per “Uomini e Donne” e “Temptation Island”.

Su Instagram Raffaella Mennoia ha dichiarato: “Noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche per i casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single. Quindi, non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate, ovviamente, però stiamo andando avanti“.

Rivela che una parte della redazione sta contattando in queste settimane alcune coppie che hanno inviato un messaggio sulla pagina Instagram o sul sito “WittyTv“, mentre i restanti membri stanno cercando dei volti nuovi per entrambi i troni di “Uomini e Donne“.

Raffaella Mennoia poi non riesce a dare una risposta ai motivi per cui alcune puntate già pronte e registrate prima dell’emergenza Covid-19 dedicate al trono classico di “U&D”, non siano state mandate in onda. Per queste puntate si parlava di una eventuale messa in onda sulla piattaforma “WittyTv“, ma al momento questa opzione sembra essere naufragata.