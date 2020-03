Uomini e Donne: in onda una nuova formula online che sta facendo infuriare i fan. E’ polemica sui social

In tempi di coronavirus e quarantena forzata, molte delle trasmissioni televisive sono state sospese e una di queste è “Uomini e Donne“. Il programma dedicato all’amore e ai sentimenti, più famoso della televisione italiana, ha subìto una brusca frenata, con troni ancora in corso e dame e cavalieri che vivevano le loro frequentazioni. Dato che molti dei protagonisti provengono da tutta Italia, l’unica scelta possibile era quella di stoppare la trasmissione.

Dunque le registrazioni sono ferme da un po’ e la redazione ha deciso di ovviare alla cosa introducendo una novità. E’ possibile corteggiare tronisti, dame e cavalieri via social. Sul sito “WittyTv“, gestito direttamente dallo staff di Maria De Filippi e sul quale è possibile rivedere tutte le trasmissioni ideate e condotte da queen Mary, è da poco apparsa una promo che invita, chi ne è interessato, a chiamare per corteggiare la tronista Giovanna Abate e la dama Gemma Galgani.

Sia il percorso di Gemma che quello di Giovanna sono rimasti a metà. Durante la messa in onda dell’ultima puntata del trono over, per la dama torinese era arrivato un nuovo signore, Algemiro, la Galgani si era detta pronta a conoscerlo ma non sappiamo come siano andate le cose tra loro. Però se la dama è libera per nuove conoscenze è probabile che le cose con Algemiro non siano andate a buon fine.

Il trono di Giovanna invece era iniziato da pochissimo e la Abate non ha avuto il tempo di intraprendere una conoscenza approfondita con nessuno dei suoi corteggiatori. Sembrava che Alessandro e Sammy fossero i suoi preferiti, ma nulla di più. Questa formula, per il talk show, rappresenta un qualcosa di inedito, che mai prima d’ora era accaduto, ma che tanto sta facendo infuriare i fan.

Molti sono i commenti negativi che si leggono in rete: “Ma che è sta ridicoleria??? In un momento del genere a loro je manca il c***o?? Daiiii”; “State scherzando? Con tutti i problemi che stiamo affrontando, pensate a chi vuole corteggiare chi? Che cosa ridicola“; “Ma che è sta roba, che disagio“; “Ma che ca**ta è?“. Insomma la nuova formula pensata per poter mandare avanti in qualche modo i troni di “Uomini e Donne”, non convince affatto il pubblico, che non è per niente d’accordo e ha aspramente criticato la redazione.