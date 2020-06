U&D, Lorenzo Riccardi attacca Nicola Vivarelli: "Prendere in giro Gemma è da carogne"

Non accenna a placarsi la bufera scaturitasi intorno alla coppia del momento, quella composta dalla dama indiscussa del trono over di “Uomini e Donne“, Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore, Nicola Vivarelli. La differenza di età che intercorre tra i due è troppo eccessiva, ben 44 anni, e le critiche e le accuse si estendono a macchia d’olio.

Anche se la trasmissione è terminata, concedendosi una lunga pausa estiva (ma tranquilli, il trash che assicura Maria De Filippi non va mai in vacanza, difatti da giovedì 2 luglio prenderà il via la nuova edizione di “Temptation Island”), Gemma e Nicola continuano ad essere sulla bocca di tutti. Dapprima si è detto che i due avrebbero partecipato al reality delle tentazioni, poi sono stati paparazzati insieme per le vie di Roma e durante una romantica cena, fino alla notizia attuale: si sarebbero lasciati perché la Galgani non nutrirebbe più fiducia nei riguardi del suo giovanissimo cavaliere.

Questa storia, avrebbe inevitabilmente fatto gossip, lo sapeva Gemma, lo sapeva Nicola e in molti accusano Vivarelli di aver agito proprio per tale interesse. Il suo corteggiamento nei riguardi della dama torinese, a detta di molti e solo una trovata pubblicitaria, Sirius in realtà starebbe prendendo in giro la Galgani, che attualmente è sicuramente un pezzo da 90 nel mondo dello spettacolo, uno di quei personaggi che fa parlare di se, qualunque cosa faccia o dica.

Tra i fautori di tale pensiero vi è l’ex tronista Lorenzo Riccardi, il quale intervistato dal settimanale “Nuovo Tv” ha aspramente e duramente criticato Nicola. Lorenzo ha confessato di non credere minimamente alle buone intenzioni di Sirius: “Prendere in giro una signora di settant’anni come Gemma è da carogne. La sta corteggiando solo per apparire in televisione“.

Riccardi ha ammesso che a suo dire, tutta questa storia sia una farsa, perché un giovane 26enne se si ritrova d’avanti una coetanea e una donna di 70 anni, per quanto attraente quest’ultima possa essere, il ragazzo preferirà sempre la coetanea. Lorenzo ha poi ammesso che la distanza fisica che Sirius ha nei riguardi di Gemma è una prova tangibile del suo interesse nullo: “Più si va avanti, più la verità verrà a galla. Magari mi sbaglio, ma per ora io la penso così. Ci può stare che Sirius non sia stato affettuoso, però un abbraccio si può dare“.