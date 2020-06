U&D, Gemma e Nicola e quel primo bacio romantico in taxi

Tante novità circolano intorno alla relazione più discussa e chiacchierata dell’intera stagione di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Infatti sembra che intorno alla relazione nata tra Sirius e Gemma Galgani ci sia un alone di curiosità e aspettative che riescono ad incollare lo spettatore alla tv e alle riviste gossip, alla continua ricerca di novità succulente riguardanti la coppia.

Sembra che i due stiano continuando alla grande la loro relazione, nonostante sia giunta al termine l’ultima edizione del dating show di Queen Mary, come rivela anche la dama torinese Gemma, al magazine di Uomini e Donne. Romantica e bellissima è stata la giornata trascorsa insieme a Sirius a Roma; stupenda la passeggiata fatta insieme al ragazzo, i due sono stati anche fotografati mano nella mano.

Gemma ha poi affermato che tra le tante persone che la riconoscevano e la salutavano, riusciva a scorgere negli occhi di alcune tanta comprensione e soprattutto affetto. A scegliere di trascorrere questa giornata romantica a Roma è stato proprio Nicola, intento nel voler conoscere la sua dama fino in fondo, soprattutto lontano dalle telecamere.

Un tentativo di vivere la loro storia nel mondo più normale possibile, lontano dagli occhi indiscreti, non curandosi di eventuali critiche. L’eterna romantica Gemma confessa al magazine di aver preso poi un taxi insieme al suo Sirius, ma con destinazioni diverse, e sul sedile posteriori i due si sfioravano più volte la mano: “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano“.

Alla fine della corsa, giunto il momento dei saluti, la donna si lascia baciare, con la mascherina, dal suo giovane compagno: “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza“. Sicuramente è stato un gesto molto intenso per Gemma e soprattutto ricco di significato.

In ultimo la donna svela che tra lei e Nicola non esistono ancora progetti concreti, ma di certo ha tutte le intenzioni di rivedere il ragazzo, tanto che lo stesso Nicola non vede l’ora di raggiungere la sua dama a Torino, e nel frattempo continuano a sentirsi tra telefonate e messaggi romantici. Non resta che attendere altre importanti novità intorno la coppia.