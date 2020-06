U&D, prosegue la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: cena romantica per i due

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono la coppia del momento, quella che anima la cronaca rosa, che è sulla bocca di tutti, il cuore pulsante del gossip attuale. Sarà un fuoco di paglia, un momento destinato a terminare, un rapporto che ha finalità differenti rispetto a quelle sentimentali, ma ciò che è certo è che anche se “Uomini e Donne” è terminato, Gemma e Nicola continuano a vedersi.

Perché tanto clamore intorno a questa coppia? Il motivo è anagrafico, difatti la Galgani ha 70 anni e Vivarelli solo 26. Polemiche e bufera si sono addensate intorno a questa coppia, tacciata di rappresentare nonna e nipote. La maggior parte delle persone è convinta che Sirius stia solo prendendo in giro la dama torinese e che la stia frequentando solo per visibilità.

A lei viene imputato il fatto che abbia accettato la corte di un ragazzo così giovane, ed ecco che la polemica continua a divampare. I due però, in barba ai detrattori continuano a frequentarsi e dopo aver testimoniato che in questi giorni sono insieme a Roma, la blogger Deianira Marzano ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ritrae Gemma e Nicola a cena, in un noto ristorante romano, testimoniando che sono ancora insieme.

L’influencer ha ironicamente commentato: “Vivarelli ti vuoi far pagare la cena da Gemma con la pensione…Ma tutto a posto? Prima frequenta Gemma per farsi mantenere, poi è convinto che diventa famoso e si mantiene da solo, ma alla fine si manterrà al c….”. La Marzano non è l’unica a pensarla in questo modo, difatti in questi giorni attacchi su attacchi si stanno consumando sui social ad indirizzo di entrambi, Vivarelli è però più bersagliato rispetto alla Galgani.

Voci di corridoio li vorrebbero in procinto di partire per la Sardegna, alla volta di “Temptation Island“, l’agente di Vivarelli li vorrebbe invece in vacanza insieme ai primi di luglio a Forte dei Marmi, tutte voci poi smentite dallo stesso Nicola. Al momento a dispetto del gossip e delle critiche, ciò che è certo è che i due continuano a frequentarsi a telecamere spente, anche se in realtà l’obiettivo della fotocamera dei paparazzi è sempre in agguato, pronto ad immortalarli.