Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sbarcano a "Temptation Island Vip": l’indiscrezione

Il sipario sull’ennesima stagione di “Uomini e Donne” è ormai calato, il talk show dei sentimenti si appresta a vivere una lunga pausa estiva, difatti tornerà in onda solo a settembre, e nonostante ciò non si continua a far altro che parlare di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Da quando la 70enne ha accettato la corte del giovane 26enne, si sono scatenate le polemiche e le accuse più feroci.

La differenza di età tra i due è troppa e l’idea che Vivarelli stia solo prendendo in giro Gemma è radicata. In molti, Tina Cipollari in primis, sono sicuri che l’anomala coppia non passerà indenne l’estate, sicurezza avallata dal gossip che circola negli ultimi giorni: Nicola sarebbe felicemente fidanzato e d’accordo con la madre e la ragazza.

Insomma, la polemica intorno alla coppia divampa sempre più e mentre il web esplode, una nuova, clamorosa indiscrezione prende piede: i due potrebbero far parte del cast della prossima edizione di “Temptation Island Vip“. La notizia arriva dal blog “Uominiedonneclassicoeover” e stando a quanto emerge, la redazione avrebbe chiesto a Gemma e Nicola di mettere a dura prova la loro storia ed entrambi pare abbiano accettato.

Tutto ciò ha naturalmente scaturito una pesante reazione da parte del web, difatti in molti non gradirebbero la partecipazione della Galgani e del giovane Vivarelli, alla prossima edizione di “Temptation Island Vip”. Al momento, i due sembrerebbero continuare la loro conoscenza in barba alle critiche, alle accuse e alle maldicenze, smentendo di fatto tutto ciò che gli sta intorno.

Sicuramente la partecipazione di Gemma e Nicola nel reality delle tentazioni, sarebbe una gran trovata da parte di Maria De Filippi e della sua redazione, difatti assicurerebbe alla trasmissione un successo in termini di share, che già le è proprio e che così facendo crescerebbe a dismisura, magari mettendo un pò di pepe in più e facendo in modo che anche Tina possa approdare nell’isola delle tentazioni. Non resta che attendere eventuali sviluppi o conferme.