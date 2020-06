U&D, Gemma ci ripensa e lascia Sirius: l’indiscrezione

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, sembrerebbe che le cose non procedano più per il verso giusto. La dama più famosa della televisione italiana e il giovane Sirius, si sono conosciuti grazie alla formula di “Uomini e Donne” dedicata alla chat, formula che Maria De Filippi e la sua redazione hanno mandato in onda durante l’emergenza Coronavirus.

Quando si è poi tornati in studio la bufera è divampata, perché la Galgani ha 70 anni mentre il giovane Vivarelli solo 26. Adesso però che la trasmissione è in pausa estiva, la conoscenza tra i due sembrava proseguire, addirittura in molti li volevano a “Temptation Island“, l’agente di Sirius ha dichiarato che sarebbero stati in vacanza insieme ai primi di luglio a Forte dei Marmi e soprattutto Gemma e Nicola sono stati immortalati per le vie di Roma e a cena in un ristorante.

Adesso però sembrerebbe che le carte in tavola siano state sovvertite e che le cose tra la dama torinese e Vivarelli si siano arenate. In particolare sembrerebbe essere stata Gemma a fare dietrofront, ponendosi qualche domanda sul futuro con Nicola e non essendo più convinta. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, che attraverso il proprio profilo Instagram ha sganciato la bomba di gossip.

Le parole di Venza sono state: “Persone molto vicine dicono che Gemma non sarebbe convinta sul nipotino (che strano). Lo vedrebbe troppo avanti nelle cose, e soprattutto non riuscirebbe a capire bene se potrebbe proseguire a lungo tra loro. Io direi che sarebbe anche ora di mettere la parola fine su questa barzelletta“.

Insomma, stando a quanto dichiarato da Amedeo, la Galgani non sarebbe più convinta dell’interesse di Sirius nei suoi riguardi. Venza ha poi aggiunto un parere personale, ammettendo che tutta questa storia è una barzelletta. Ogni giorno esce fuori una news sull’anomala coppia del momento e anche se le telecamere di “Uomini e Donne” sono spente, si continua a parlare di loro e forse Vivarelli sta raggiungendo l’obiettivo che tutti gli additano.