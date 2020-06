U&D, Gemma e Nicola in vacanza insieme: saranno a Forte dei Marmi ad inizio luglio

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, qualcosa sembrerebbe muoversi. Nonostante i due non siano una coppia a tutti gli effetti, qualche progetto per il futuro iniziano a farlo e adesso che “Uomini e Donne” non va in onda a causa della lunga pausa estiva, i due protagonisti del trono over continuano a far discutere e a riempire le pagine di cronaca rosa.

In barba a chi li critica, a chi li attacchi, chi dice che sono nonna e nipote, Gemma e Nicola saranno in vacanza a Forte dei Marmi il prossimo luglio. Ciò smentisce anche le voci che li vorrebbero nel cast della prossima edizione di “Temptation Island“ e a farlo è Fabio Filiziano agente di Sirius, che al portale “Fanpage” non solo ha smentito la partecipazione della coppia del momento al reality show delle tentazioni, ma ha anche aggiunto qualche particolare sulla loro frequentazione.

Filiziano ha dichiarato: “Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio a Forte dei Marmi. Gemma, a quanto pare, gli ha detto sì e si stanno mettendo d’accordo. Andranno in un hotel. Alloggeranno nella stessa stanza, di quello sono sicuro. Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni“. Insomma, sembrerebbe essere tutto già pronto per la prima vacanza di coppia tra Gemma e Nicola e stando alle parole dell’agente, i due addirittura dovrebbero dormire insieme.

Filiziano ha poi aggiunto che i due si vedranno questa settimana a Roma: “Si vedranno questa settimana a Roma tra mercoledì e venerdì anche perché Nicola mi ha detto che deve darle un regalo, non so ancora che cosa“. Vivarelli ha quindi pronto un regalo per la sua Gemma, regalo che le darà non appena si vedranno a Roma.

Stando alle parole dell’agente di Nicola, sicuramente ciò che suona strano è il fatto che Vivarelli non muova un passo se non informa prima il suo agente e il fatto che questi verrà addirittura a conoscenza del contenuto del regalo, ne è una prova, così come il fatto che già sa come si svolgerà la vacanza tra Gemma e Nicola a Forte de Marmi.

Sicuramente tutto ciò avalla la teoria dei più, che ritengono che in realtà Vivarelli sia solo alla ricerca di visibilità e indubbiamente un personaggio in vista come Gemma potrebbe dargliela. Se a ciò si aggiungono i 44 anni di differenza, ecco che senza ombra di dubbio la storia desta scalpore e dunque fa parlare di sè, cosa che tra l’altro sta già ampiamente accadendo.