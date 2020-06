U&D: Gemma e Nicola continuano a vedersi, le indiscrezioni su "Temptation Island"

Nonostante sia terminata la stagione di “Uomini e Donne“, continua a far parlare, forse più di prima, la coppia più discussa del dating show, ovvero Gemma Galgani e Sirius. Come in molti sanno, o almeno chi segue le loro vicende, Sirius, nome d’arte di Nicola Vivarelli, ha appena 26 anni, mentre Gemma ne ha 69.

La loro relazione non è mai stata vista di buon occhio da molte persone, reputando incolmabile la differenza generazionale. A dispetto di tutto e tutti, i due amanti hanno comunque preferito approfondire la loro relazione, a tal punto che sembra che stiano continuando la loro storia anche al di fuori delle mura del dating show.

Di recente, per chi segue il profilo Instagram di Sirius, si è avuto modo di vedere una storia del ragazzo che lo ritraeva a Roma, intento a parlare con una donna, la cui voce, nonostante non sia stata pienamente ripresa dallo smartphone, sembrava proprio quella di Gemma. Infatti si sente Sirius dire: “Cosa fanno qua?” e la sua interlocutrice risponde: “I concerti“.

Ovviamente, per motivi di redazione, non possono affermare apertamente che stanno continuando la loro relazione, ma sembra che i due personaggi continuino a vedersi a Roma. D’altro canto le prove sembrano quasi schiaccianti se si pensa che Gemma di recente ha posato insieme a Giovanna Abate per un servizio che uscirà su Uomini e Donne magazine, ed il tutto si è svolto a Roma.

Infatti la Galgani aveva taggato la redattrice della rivista, Beatrice Gentili, intenta a truccarsi e a prepararsi. Intanto, anche se nulla è confermato, alcune indiscrezioni vogliono la partecipazione di Nicola e Gemma nel noto programma Mediaset “Temptation Island Vip“. Ovviamente, almeno per il momento, non c’è ancora nulla di certo, ma avere la Galgani e il suo nuovo spasimante nel programma delle tentazioni, sarebbe per Mediaset un vero colpo da maestro.