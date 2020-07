Triangolo Belen-Stefano-Alessia: arriva la reazione di Paolo Calabresi Marconi, marito della Marcuzzi

Le voci di gossip sul triangolo dell’estate non accennano a placarsi. Naturalmente stiamo parlando di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi; secondo i bene informati, l’ormai ex marito di Belen e la Marcuzzi sarebbero amanti segreti. Da quando la notizia è uscita fuori è successa la qualunque e le pagine di cronaca rosa non fanno altro che alimentarsi.

Se sul fronte De Martino – Rodriguez si è detto praticamente tutto, l’ultimo evento vede la showgirl argentina smentire il gossip e rinnovare la stima nei riguardi della Marcuzzi, asserendo che insieme prenderanno dei provvedimenti; la conduttrice e family tacciono. L’unico segnale proveniente da Alessia è stata una smentita indiretta su Instagram.

C’è da considerare però che in tempi non sospetti si è vociferato di una crisi tra Alessia e Paolo Calabresi Marconi, suo marito. È stato asserito che i due coniugi avessero intrapreso strade differenti perché non avevano superato la “prova” della quarantena e a causa di incomprensioni si erano lasciati. La Marcuzzi ha poi smentito la cosa e adesso è nuovamente travolta dal gossip.

Se la reazione di Belen sulla presunta storia tra la Marcuzzi e De Martino è arrivata, anche quella di Calabresi Marconi, marito della conduttrice, è giunta. A rivelare come sono andate le cose è stato il settimanale “Oggi” e stando a quanto si apprende dalle pagine della rivista, Paolo avrebbe reagito malissimo alle dicerie intorno alla vita privata della moglie.

Inoltre, anche la sorella di Calabresi Marconi avrebbe interrotto i rapporti con la cognata Alessia e pensare che fino ad ora le cose tra le due donne erano sempre andate bene, vi era buon feeling. Sicuramente le indiscrezioni non mancano, il fuoco è davvero bollente e al momento l’unica certezza è che la Marcuzzi è da sola in vacanza con le amiche e senza il marito.

Alcune voci vicine ai diretti interessati di questo infuocato triangolo, sono emerse e stando a quanto si legge nel settimanale “Oggi”, una ragazza vicina a Stefano ha dichiarato: “Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo“.

Un ragazzo che conosce sia il ballerino che la Marcuzzi, ha invece asserito: “Ho sentito sia Alessia sia Stefano e mi hanno detto che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati“.

Calabroni Marchesi starebbe dunque soffrendo nel vedere la moglie soffrire a sua volta e come si legge, la crisi tra i due è comunque innegabile. A quanto pare gli amici non perdono occasione per chiamare Paolo e prenderlo in giro sulla storia delle corna presunte. Insomma si tratta di una situazione davvero complicata e insostenibile.