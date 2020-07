Belén Rodríguez difende Alessia Marcuzzi dopo i rumors su Stefano De Martino

Il trio formato da Belén Rodríguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sta conquistando le prime pagine delle più importanti riviste di gossip in Italia. Secondo le indiscrezioni, rilanciate dapprima da “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, la Marcuzzi avrebbe avuto una relazione con il ballerino mentre era fidanzato con la showgirl argentina.

A dare manforte alla voce messa in giro da Roberto D’Agostino è il settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, che nell’ultimo numero scrive: “Durante il lockdown Belén stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio. Nell’iCloud […] piovevano in diretta i WhatsApp che Alessia stava mandando a De Martino”.

La smentita di Belén Rodríguez

In questi giorni Belén Rodríguez è molto impegnata a compiere le prime registrazioni di “Tú sí que vales“, il talent show di Canale 5 condotto insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni. Tuttavia, la showgirl argentina ha trovato del tempo per smentire le ultime voci grazie a una storia sul suo profilo di Instagram.

Nella storia di IG Belén rivela di avere un rapporto d’amicizia con Alessia Marcuzzi, smentendo quindi il tradimento di Stefano con la conduttrice de “L’Isola dei famosi”: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, […] trovo assurdo e di cattivo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”.

Per il momento Alessia Marcuzzi sta mantenendo un certo silenzio in merito a questa vicenda, anche se la smentita di Belén sembra bastare per entrambe. Nonostante questo, da un paio di mesi si parla di una possibile crisi tra lei e il marito Paolo Calabresi Marconi.

Stefano De Martino invece, escludendo una storia pubblicata su Instagram dove smentisce il rapporto avuto con Alessia Marcuzzi, non ha mai voluto parlare della storia d’amore finita con Belén Rodríguez. Negli ultimi giorni l’ex conduttore del daytime di “Amici” è stato visto in barca insieme a Emma Scalondro, stilista e consulente d’immagine.