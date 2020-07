La notizia è davvero clamorosa e se venisse confermata, infiammerebbe le pagine di cronaca rosa per tutta l’estate e non solo. Dietro la nuova separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ci sarebbe Alessia Marcuzzi. Andando con ordine, nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare della crisi tra Belen e Stefano. Difatti i due, dopo essersi riavvicinati, durante la quarantena si sono nuovamente lasciati, Stefano che è tornato a Napoli e la Rodriguez è rimasta a Milano insieme al piccolo Santiago.

Nel mentre però, anche a Roma si vociferava di una crisi di coppia ed era quella tra la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi. Mentre De Martino e Belen hanno confermato la crisi, la Marcuzzi e il marito l’hanno smentita. Eppure, nonostante tutto il portale “Dagosipa” ha lanciato una vera e propria bomba incandescente: Stefano e Alessia avrebbero una relazione clandestina.

Dal portale diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Belen da 2 settimane è in amore con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano con cui sta sollazzando tra i fallici faraglioni di Capri. Ma l’affare è più grosso, mooolto più grosso: c’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino – Belen e la crisi Marcuzzi – Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi“.

Stando a quanto affermato da “Dagospia” ci sarebbe un gossip nel gossip, che vede la Rodriguez frequentare un imprenditore napoletano ed è per tale ragione che nelle ultime ore è a Napoli e non di certo per vedere Stefano. Ma la notizia più clamorosa è sicuramente il flirt tra De Martino e la Marcuzzi. Un filo rosso – come si legge dal portale – un filo incandescente verrebbe da aggiungere.

La relazione clandestina sarebbe stata scoperta da Belen e da lì è partito tutto il putiferio che conosciamo. Certo è che se la notizia dovesse essere confermata non avrebbe del clamoroso, ma di più. Che di Belen se ne parli a dismisura è risaputo, lei è ormai la regina del gossip, ma questa volta il gossip bomba lo hanno fatto Stefano e Alessia. Insomma, al momento nessuna parola è stata proferita dai diretti interessati, difatti dal loro fronte tutto tace, però ormai la bomba è stata sganciata e non resta che attenderne gli sviluppi.