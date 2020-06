Rottura definitiva per Belen e Stefano De Martino: l’indiscrezione

Sembra non ci siano più segreti riguardanti la coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo il ritorno di fiamma c’erano tutte le buone intenzioni di alimentare il rapporto nel migliore dei modi, ma sembra che anche questa volta, qualcosa sia andato storto. Nonostante non sia ancora ufficiale, sembra che tra Belen e Stefano sia finita definitivamente.

Dopo i primi rumors sull’argomento, ora a riportare la notizia della rottura definitiva della coppia è stato il settimanale di Alfonso Signorini “Chi”, edito da Mondadori, che afferma la quasi ufficialità del rapporto troncato tra i due ragazzi. Secondo il giornale, sembra che Belen a questo giro credeva molto nel risanare il rapporto, ma senza i risultati sperati.

A tal proposito la rivista riporta che Belen, nonostante il rammarico, prende comunque la vita in maniera positiva: “La showgirl ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze“. Infatti sembra che la donna sia intenta nell’uscire con amici e fratelli, tentando forse di dimenticare, ancora una volta, nel più breve tempo possibile, il tempo trascorso insieme a Stefano.

La rivista aggiunge: “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura“. Sembra dunque che la rottura non sia attribuibile a figure esterne alla coppia, bensì a una forte incompatibilità tra i due, acuita durante il periodo di lockdown.

Secondo la rivista, molto probabilmente, la prima a dichiarare l’ufficialità della rottura sarà proprio Belen, in quanto Stefano da sempre non è molto presente sui social network, a differenza della soubrette argentina. Non resta dunque che attendere lo svolgersi della vicenda, intanto Stefano appare anche più riservato del solito, lasciandosi di proposito assorbire completamente dal lavoro, con la conduzione della nuova edizione di “Made In Sud“.