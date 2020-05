Presunta crisi tra Belén Rodríguez e Stefano De Martino: lei non porta la fede al dito

Stefano De Martino, dopo essere stato il compagno di Emma Marrone, nel 2012 si è fidanzato con la famosa showgirl argentina Belén Rodríguez, i due si sono poi sposati nell’Abbazia di Santo Spirito di Novara l’anno successivo. Dal loro amore nel 2013 è nato il loro primogenito Santiago.

Il loro matrimonio è durato però solamente due anni, poiché nel 2015 si sono lasciati. Nel frattempo entrambi hanno cercato nuove frequentazioni: Stefano De Martino, secondo il settimanale “Chi“, sarebbe stato fidanzato con la giovanissima modella Chiara Scelsi, mentre Belén Rodríguez ha avuto una relazione con il pilota motociclistico Andrea Iannone.

La presunta crisi tra Belén e Stefano De Martino

Nell’aprile 2019, con un post su Instagram, il ballerino annuncia il ritorno con Belen pubblicando una foto sua e del figlio Santiago. A quanto pare però le cose adesso non stanno andando nel verso giusto, poiché sempre il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato che tra Stefano e la showgirl argentina non tira una buona aria.

A giocare un ruolo determinante nella presunta crisi ci sarebbe stata l’emergenza Coronavirus, che ha messo in mostra i piccoli problemi, oltre al lavoro del napoletano, che lo ha portato nel suo paese natale. Infatti Stefano De Martino, nel mese di aprile, sui social ha rivelato: “A proposito di ridere ritorna ‘Made in Sud’ in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”.

Altri indizi di una presunta crisi provengono dai social network. Nell’ultimo periodo sia De Martino che Belén non hanno più pubblicato foto oppure dediche romantiche, ma nonostante questo si continuano a seguire su Instagram. Nelle ultime fotografie poi l’ex conduttrice del Festival di Sanremo 2011 è stata vista senza la fede al dito, alimentando ulteriori voci.

Intanto, come riporta sempre “Chi”, Jeremias Rodríguez ha portato Belén, sempre senza la sua fede, al ristorante con alcuni amici. Verso la mezzanotte è apparso, incredibilmente, anche Andrea Iannone, reduce dalla delusione amorose con Giulia De Lellis e da un presunto flirt con Cristina Buccino. Tuttavia hanno lasciato il ristorante in tempi diversi: Belen con il fratello, mentre il pilota con un amico.