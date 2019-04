Stefano De Martino ufficializza con una foto su Instagram il ritorno con Belèn Rodriguez

Stefano De Martino ha voluto ufficializzare il ritorno di fiamma con Belèn Rodriguez pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che ritrae la showgirl e il figlio Santiago in vacanza assieme a lui in Marocco. Il conduttore di Made in Sud ha altresì aggiunto una dedica molto speciale per la sua famiglia ma che soprattutto non lasciano dubbi all’immaginazione.

Sembra dunque che in occasione della Pasqua, la coppia abbia deciso di concedersi qualche giorno con il piccolo Santiago ma non in Polinesia come invece vociferavano alcuni rumors solamente qualche settimana fa. Da qualche giorno infatti, sia Belèn che Stefano, stanno condividendo sulle loro Instagram Stories foto e video di questo bellissimo viaggio ma stando bene attenti a non comparire mai assieme.

L’ultima foto però, pubblicata dall’ex ballerino di Amici, ha mandato in visibilio i suoi numerosi fan in quanto non lascerebbe più dubbi sul fatto che sia lui che Belèn siano partiti insieme e ci sia stato dunque il tanto atteso ritorno di fiamma tra i due. Le parole infatti usate da Stefano per descrivere l’ex moglie e il figlio sotto un’architettura locale sullo sfondo fanno capire che i due hanno ritrovato la sintonia perduta “Le mie persone preferite”.

Dopo mesi di indiscrezioni e nei quali i due sono stati paparazzati spesse volte insieme in giro per Napoli ma anche a Milano, arriva dunque la conferma ufficiale che l’amore non è svanito del tutto. C’è chi anche, tra le varie indiscrezioni, si è sbizzarrito parlando di una seconda gravidanza e consigliando al piccolo Santiago di godersi le attenzioni dei genitori adesso che sono tutte per lui.

Per il momento i numerosi fan della coppia possono godersi la tanto attesa conferma del loro riavvicinamento dopo mesi di rumors ma soprattutto incertezze. Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolverà la storia tra i due ma soprattutto se la famiglia De Martino– Rodriguez aumenterà con l’arrivo di una sorellina per il piccolo Santiago.