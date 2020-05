Alessia Marcuzzi smentisce la presunta crisi con il marito Paolo Calabresi

Negli ultimi giorni, la conduttrice Alessia Marcuzzi è stata al centro del gossip. Il motivo? Sembrerebbe che la quarantena le abbia tirato un brutto scherzo e l’abbia portata ad allontanarsi da suo marito, Paolo Calabresi Marconi. Le voci, in questi giorni, di una presunta crisi tra i due, si sono rincorse a più non posso e dai rumors è emerso che la difficoltà sarebbe nata durante la quarantena, in quanto la Marcuzzi avrebbe vissuto appieno i difetti del marito.

Sempre secondo tali voci, la conduttrice avrebbe così lasciato Paolo dopo 6 anni di matrimonio. In questi giorni, sia Alessia sia Calabresi sono rimasti in silenzio, ma adesso la Marcuzzi è uscita allo scoperto e grazie ad alcune storie Instagram, senza proferire parola, ha rivelato come stanno davvero le cose tra lei e Paolo.

Da ciò che si evince, i due stanno ancora insieme e semmai ci sia stata una crisi, questa è ampiamente superata. Difatti, dalle storie Instagram pubblicate da Alessia, si intravede Paolo seduto sul divano insieme alla piccola Mia, la figlia che Alessia Marcuzzi ha avuto dalla sua precedente relazione con Francesco Facchinetti.

Andando con ordine, dalle storie si vede, dapprima Alessia che gioca con il suo cagnolino e poi Paolo e Mia che osservano la Marcuzzi divertirsi con l’amico a quattro zampe. Insomma, nonostante la conduttrice non abbia proferito parola in merito, ha comunque voluto indirettamente smentire le voci riguardanti la crisi, mostrando la presenza di Calabresi in casa. La Marcuzzi non postava foto o video del marito, da diverso tempo e questa è la prova che nessuna nuba addensa il loro matrimonio.

Già “Vanity Fair” aveva smentito la crisi, grazie a fonti molto vicine alla coppia. Difatti dal settimanale, si legge: “Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati’ ormai da una ventina di giorni. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, lasciava intendere che fosse stata la conduttrice a dire ‘basta’. Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme“. Insomma tutto fila liscio come l’olio e dopo “Vanity Fair” è arrivata la smentita anche della diretta interessata.