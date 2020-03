Querelle Zequila – Volpe, interviene l’ex, Simona Tagli: "Ci fu del tenero"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” abbiamo assistito a più riprese alla lite tra due concorrenti che hanno molto fatto parlare molto in questa quarta edizione vip del reality show più longevo della televisione italiana; si tratta di Antonio Zequila e Adriana Volpe. Il motivo alla base della querelle è un presunto flirt che ci sarebbe stato tra i due quando erano entrambi molto giovani e agli inizi delle loro rispettive carriere.

Antonio a più riprese ha sostenuto l’esistenza della relazione, cosa che Adriana ha sempre smentito con decisione. Nelle diverse dirette del “Grande Fratello Vip” se n’è parlato spesso ed entrambi sono sempre rimasti fermi sulle proprie posizioni, Zequila ha sempre dichiarato di non dire bugie e che l’avventura c’è stata, mentre la Volpe ha ammesso che le cose non sono andate in tale direzione.

La situazione si è poi appianata, i due hanno chiarito, l’attenzione è stata focalizzata su altro, in particolare sul Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia e il mondo intero e che ha portato la Volpe ad abbandonare il reality a causa del decesso di suo suocero Ernesto Parli, risultato positivo al covid-19. Adesso però Simona Tagli showgirl ed ex compagna di Antonio Zequila è tornata sull’argomento.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiù” la showgirl si è scagliata contro l’ex conduttrice di “Mezzogiorno in Famiglia” e ha confessato che in realtà il flirt all’epoca ci fu. La Tagli e Zequila hanno avuto una storia durata sette anni e oggi la showgirl non capisce il motivo che spinge la Volpe a negare la cosa: “Io so che è vero. In quel periodo io ero la ragazza di Antonio. Lui mi raccontò che con Adriana si erano conosciuti all’inizio delle rispettive carriere. Passarono un pomeriggio insieme, lei gli diede il suo composit e si salutarono“.

Sostanzialmente nessuna storia seria tra la Volpe e Zequila, ma solo un flirt che a distanza di tanti anni resta ancora un mistero. Simona Tagli ha poi confessato che all’epoca era molto gelosa di Adriana e ha poi aggiunto un particolare davvero interessante: “Adriana Volpe, ai tempi presenza fissa nei programmi del regista Michele Guardi, chiamò Zequila ancor prima di ospitarlo in trasmissione e gli chiese di non dire a nessuno che si sono conosciuti“.

Insomma secondo la Taglia, Adriana si vergognava di aver conosciuto Zequila e ancora oggi lo nega. La showgirl ha poi lanciato una stoccata al suo ex compagno in merito al motivo che li portò alla rottura, dichiarando: “Ci lasciammo perché lui era mammone“. Simona ha poi aggiunto che Antonio fu sempre molto sincero e fedele con lei e mai le disse una bugia. E’ difficile che la Volpe decida di replicare alla Tagli considerando soprattutto il delicato periodo personale che sta vivendo.