Grande Fratello Vip, Adriana Volpe attacca Antonio Zequila: "Come uomo mi fai pena e schifo"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 insieme ai due opinionisti Wanda Nara e Pupo, i telespettatori hanno potuto assistere a un durissimo battibecco avvenuto tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Le prime discussioni sono iniziate nella puntata precedente, per poi continuare per tutta la settimana fino a questa sera.

Antonio Zequila, stufo per le critiche ricevute da Adriana Volpe, ha deciso di sfogarsi in confessionale. Agli autori dichiara: “Lei è venuta da me quando aveva diciotto anni, abbiamo preso un caffè e siamo stati tutto il pomeriggio a casa mia e non solo a mangiare i biscotti”.

Lo scontro tra Antonio Zequila e Adriana Volpe

La conduttrice dopo aver visto la clip della confessione di “Er Mutanda” ha dichiarato: “Se fosse vero perché me ne dovrei vergognare? La cosa grave è andare in confessionale e dire quelle cose”. Successivamente, ricorda ad Antonio Zequila che è stato cacciato dalla Rai dopo la sua discussione con Adriano Pappalardo, in cui il cantante avrebbe offeso la madre in diretta a “Domenica In”.

Antonio Zequila ribatte ad Adriana Volpe, dichiarando di essere una persona vera, ricordando di essere andato in confessionale solamente dopo le numerose offese ricevute da parte di lei. L’attore infatti ribadisce di non sopportare le persone bugiarde, false e ipocrite, giurando su suo nipote che la storia da lui raccontata è vera.

Adriana Volpe invece giura sul figlio che non ha mai avuto un rapporto con Antonio Zequila: “Come uomo mi fa pena e schifo, mi dispiace che stiamo scrivendo una pagina di televisione pessima. È infrequentabile, ha un ego esagerato, quale donna si sentirebbe a suo agio con lui”.

Questa lite prosegue anche durante la pubblicità, in cui Antonio Zequila ammette di essersi pentito di averla conosciuta trent’anni fa. Adriana Volpe invece continua ad attaccarlo duramente, ribadendo nuovamente le offese.