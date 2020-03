Barbara Alberti parla del GF Vip e dello scontro tra Sgarbi e la D’Urso

Barbara Alberti ha accettato di far parte della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, reality show condotto da Alfonso Signorini. La scrittrice però, nonostante le buone intenzioni, nelle scorse settimane ha deciso di ritirarsi poiché non riusciva più a reggere il gioco.

La Alberti, intervistata dal sito “Fanpage“, ha parlato della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”. Le sue dichiarazioni non si soffermano solamente sul reality show di Canale 5, poiché dà un suo personale parere anche sulla lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso“.

Barbara Alberti parla di Vittorio Sgarbi

L’ex gieffina dichiara di aver avuto anche lei uno scontro con Vittorio Sgarbi in passato, decidendo di abbandonare lo studio quando le diede della vecchia befana. Tuttavia ricorda di aver scritto insieme a lui un libro intitolato “Il promesso sposo. Romanzo popolare”, un profilo dedicato al critico d’arte, presentandosi come un’autobiografia mancata.

Rivela di aver scritto questo libro poiché inizialmente disprezzava molto Vittorio Sgarbi. Nonostante questo pregiudizio nei suoi confronti, durante una cena avvenuta con un amico, si è fatta conquistare dalla sua cordialità, convincendosi quindi di scrivere l’autobiografia.

Parla poi della lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso”: “Ero nelle sfere sarei dovuta intervenire subito dopo. In quel momento, ho provato un vilissimo senso di soddisfazione e immunità per essere fuori dalla mischia. Poi la notte non ci ho dormito”.

La sua esperienza al GF Vip

Barbara Alberti parla del suo addio agli studi di Cinecittà, dichiarando di aver fatto questa scelta poiché non riusciva più a distinguere la vita reale dalla televisione. Comunque ritiene positiva la sua esperienza nella casa: “Mi sono divertita enormemente all’inizio, perché ti levi dai piedi a casa, entri in una bolla, non esiste più il reale“.

Sulla squalifica di Clizia Incorvaia, che ha accusato il modello Andrea Denver di essere “un Buscetta”, rivela: “È stata una regressione all’infanzia. Clizia è molto intelligente e anche colta. Gli voleva dare dell’infame, che appartiene al linguaggio della malavita”.

Prima del suo ritiro, Barbara Alberti è stata accusata dal pubblico da casa di aver bestemmiato. Nella seguente intervista ammette di averlo fatto mentre, in compagnia degli altri concorrenti, stava raccontando la trama di un suo libro.