GF Vip: Scontro tra Teresanna e Zequila, la resa dei conti.

Nonostante siano passati diversi mesi dall’inizio del noto reality show più seguito dagli italiani, il “Grande Fratello Vip” non smette di stupire e sorprendere. Sempre nuovi colpi di scena, nuovi scontri e rinnovati fraintendimenti arricchiscono la casa di Cinecittà, rendendo il tutto sempre più interessante, mai scontato.

A questo giro è stata la volta di Antonio Zequila, che in queste puntate si è dimostrato un vero protagonista della casa; numerose sono le vicende che hanno interessato l’attore, tra litigi, bugie e tanto altro. Questa volta Antonio ha avuto un duro scontro con Teresanna Pugliese, ex tronista di “Uomini e Donne”.

Infatti solo qualche giorno fa, Teresanna aveva giudicato Zequila per i suoi atteggiamenti, a tratti troppo altezzosi e superbi, facendo generare un diverbio, dove Zequila aveva intimato alla donna di non urlargli contro. Da poche ore si è appena concluso il diverbio, con una resa dei conti tra i due.

Il continuo dello scontro infatti è avvenuto da poche ore, dove a fare il primo passo è stata proprio l’ex tronista, tentando di chiarire il diverbio nato tra i due, e Zequila risponde che in realtà la donna non conosce tutta la storia, e il motivo per la quale Zequila ha agito in un certo modo; infatti secondo Zequila, a costo di risultare altezzoso, non aveva affermato di non voler recitare con gli altri, ma aveva deciso di fare una sostituzione con Denver per tentare di separare Antonella e Valeria.

A questo punto, una volta chiarita la vicenda, Teresanna capisce le reali motivazioni, ed avanza le sue scuse, affermando: “Questo me lo sono persa e ti chiedo scusa, ma in quattordici giorni che sono qua ti ho sempre sentito parlare di quello che tu sai fare in più degli altri.“

L’atteggiamento tra i due cambia sensibilmente, l’astio che si era ingiustificatamente generato sembra essere sparito, se pur momentaneamente, e non sono mancate anche parole affettuose di Teresanna, che aggiunge: “Il mio non è un attacco anzi tu mi fai molta simpatia“, a quel punto Antonio sorride, e conclude dicendo che nonostante tutto è giusto confrontarsi.