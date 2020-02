GF Vip, bacio passionale tra Antonio Zequila e Antonella Elia. Il web esplode

Nella casa del “Grande Fratello Vip” gli animi sono ormai caldissimi e tutte le dinamiche di gioco ormai delineate. I concorrenti sono immedesimati nel gioco e ogni occasione è buona per discutere, litigare e far parlare di se. Il fermento intorno alla quarta edizione vip del reality show più longevo della televisione italiana, è tanto.

Al centro di tutto non solo le liti trash a cui i protagonisti danno vita, ma anche emozioni vere, esperienze vissute e racconti di storia passata. E se da un lato Palo Ciavarro soffre la lontananza da Clizia Incorvaia, dall’altro Adriana Volpe racconta, tra le lacrime, l’aborto di cui è stata vittima anni fa e Valeria Marini e Antonella Elia danno vita ad uno scontro infuocatissimo.

Ciò però non è tutto, perchè la Elia è stata la protagonista di un altro avvenimento molto interessante e questa volta non si tratta di una lite, ma di un bacio, bacio che Antonella si è scambiata con Antonio Zequila. Zequila, si sa, è rinomato per essere un Don Giovanni, mentre la Elia è impegnata con Carlo Delle Piane, il quale sembrerebbe non essersi comportato nel migliore dei modi mentre la sua compagna è chiusa nella casa più spiata d’Italia.

Antonella e Antonio sono stati i protagonisti di un vero e proprio bacio passionale, anche se si è trattato di un bacio cinematografico. Il Grande Fratello infatti ha chiesto ai concorrenti di girare una mini fiction e la Elia e Zequila si sono immedesimati così tanto nella parte da scambiarsi un bacio molto realistico che ha portato Zequila a sporcarsi le labbra di rossetto, esattamente come accadde con Delle Piane.

Ciò ha scatenato le risa di Patrick e Andrea Denver e non solo, difatti i commenti sul web non si sono fatti attendere e se un utente ha scritto: “Ma stanno limonando davvero“, un altro, in riferimento al bacio tra la Elia e Delle Piane, ha chiosato: “È tornato Joker“. Insomma la Elia nel bene o nel male è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e se non dovesse arrivare alla vittoria finale, sicuramente sarà una delle vincitrici morali.