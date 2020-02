GF Vip, Teresanna contro la redazione di Uomini e Donne: "Mi hanno spinta a corteggiare Francesco Monte"

Teresanna Pugliese è da poco diventata una concorrente del “Grande Fratello Vip” e lì si sa, il tempo a propria disposizione è tantissimo e spesso ci si lascia andare a confessioni riguardanti la propria vita privata e le proprie esperienze. Teresanna è nota al pubblico per aver partecipato al talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne“.

Il percorso di Teresanna nel talk show è stato lungo e intenso, dapprima corteggiatrice di Samuele e sua scelta, la bella napoletana gli rispose no e così venne promossa tronista. Una volta seduta sull’ambita sedia rossa, i suoi pretendenti preferiti erano due: Antonio Passerelli e Francesco Monte. Teresanna scelse Antonio preferendolo a Monte, ma quando il bel pugliese salì a sua volta sul trono, Teresanna tornata da poco single, scese a corteggiarlo.

Francesco la scelse e tra i due ci fu una relazione durata qualche mese. Oggi la Pugliese è felicemente sposata e mamma di un bimbo, Francesco, ma al “Grande Fratello Vip” ha ricordato la sua esperienza nel salotto dei sentimenti della De Filippi. Teresanna ha rivelato un particolare inedito, che prima d’ora non era mai emerso e cioè che fu la redazione di “Uomini e Donne” che in qualche modo la spinse a scendere le scale per corteggiare Francesco.

Teresanna si è lasciata andare al suo racconto con Paola Di Benedetto, lasciando intuire che la sua scelta fosse una semplice trovata pubblicitaria. La Pugliese ha raccontato che dopo l’esperienza da tronista si era trasferita a Roma in pianta stabile, con Antonio le cose erano finite a causa dell’immaturità di lui e della troppa maturità di lei e un giorno Teresanna, mentre era al mercato, incontrò un membro della redazione che le chiese cosa ne pensasse dei nuovi troni.

La risposta della Pugliese fu eloquente: “Non c’è storia“. Nel suo racconto a Paola ha poi aggiunto: “Era una battuta, ma molto sentita, non c’era storia dopo il trascorso che avevamo fatto insieme. Quindi dopo un po’ vado, mi hanno cercata loro. Dopo questo incontro ho detto ‘proviamo‘”. Gli ascolti bassi che all’epoca il trono classico di “Uomini e Donne” stava totalizzando, spinsero la redazione ad ingaggiare nuovamente Teresanna e appassionare così il pubblico grazie alla sua favola con Francesco Monte.

Alcuni stralci della conversazione con la Di Benedetto però sono stati mimati, con l’intento di non essere ripresa dalle telecamere, ma l’occhio vigile del GF e quello del pubblico a casa ha carpito e colto alla grande il messaggio: Teresanna ha accusato la redazione di “Uomini e Donne”. Stando alle parole della Pugliese sarebbe stata la redazione a volerla, con l’intento di far crescere gli ascolti. Si tratta di un’accusa grave che va in qualche modo ad aggiungersi a quelle già rivolte a Raffaella Mennoia la scorsa estate e chissà che il principale braccio destro della De Filippi non decida di rispondere anche a Teresanna.