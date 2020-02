Uomini e Donne, Barbara De Santi dà del bugiardo a Armando Incarnato: le parole di Tina Cipollari

Nel corso dell’ultima puntata del Trono Over – andata in onda il 20 febbraio alle 14,45 su Canale 5 – si è assistito ad un nuovo acceso scontro tra Anna Tedesco e Barbara De Santi, poi tra quest’ultima e Armando, reo di non dire mai la verità e di carpire la benevolenza delle dame. Ma non è tutto perché a scatenare gli animi in studio è anche il bacio tra Carlotta e Marco, cosa che farà andare su tutte le furie Arianna.

Barbara De Santi, si sa, non le manda certo a dire ed è sempre in prima linea per dire il suo pensiero su dame e cavalieri. Dopo la discussione – e successiva riappacificazione con l’opinionista Gianni Sperti, Barbara sembra ancora stizzita e cercherà di convincere la nuova arrivata, Valentina, a non uscire con Incarnato.

Barbara De Santi attacca Armando Incarnato

Anna Tedesco non è d’accordo e urla contro la professoressa, ritenendo che Valentina sia in grado di decidere da sola cosa vuole fare. La De Santi perde il controllo e attacca Armando, dandogli del bugiardo. Insomma al Trono over si continua a litigare, coinvolgendo molti dei protagonisti dei rispettivi parterre.

Quando si parla di Armando, immancabilmente Veronica vuole sempre mettersi in mezzo e dire la sua, ed anche in questa occasione la dama si è alzata puntando il dito contro il cavaliere, che a sua volta ha ribattuto a tono. La dama ha poi detto che è lei che non vuole più uscire con Armando. E allora se ha chiuso con il cavaliere, per quale motivo s’intromette ancora nelle sue vicende? Perché non prende esempio da Roberta Di Padua che ormai ha fatto un passo indietro?

Maria ha chiesto un commento di Tina Cipollari su queste nuove dinamiche che si sono sviluppate in studio. L’opinionista caustica ha quindi commentato: “In guerra e in amore tutto è lecito“. Anche Marcello è stato pesantemente attaccato dal parterre femminile per le sue scelte, tanto che da molti è stato definito il Gemma Galgani del parterre maschile. Il bacio tra Marco e Carlotta ha scatenato invece la gelosia di Arianna, con cui il cavaliere sta uscendo da qualche tempo.