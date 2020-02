Uomini e Donne over, Gemma Galgani nei panni di Eva Kant: la tutina nera attillata fa impazzire tutti

Al Trono Over di Uomini e Donne si torna a sfilare, stavolta le dame sono state chiamate ad interpretare il tema “Ghiaccio bollente”; tra le interpretazioni che hanno riscosso maggior successo ed hanno infiammato il pubblico in studio, c’è stata quella della dama torinese Gemma Galgani, che ha indossato i panni di Eva Kant.

Dopo spacchi vertiginosi e mise sempre più intriganti e sensuali, la protagonista assoluta del parterre femminile del Trono over si è calata nei panni di un personaggio molto conosciuto agli amanti dei fumetti ed in particolare di Diabolik, cioè quello di Eva Kant. Forse non tutti sanno che il personaggio scelto da Gemma è nel fumetto una ladra, ma anche la fidanzata del genio del male Diabolik; un personaggio che nulla ha a che fare con il carattere mite della Galgani, infatti la Kant è il Diabolik al femminile, ma soprattutto una spalla insostituibile per il malavitoso.

Gemma Galgani è Eva Kant

Nell’ambito del fumetto, Eva è vista come la donna più bella del mondo, e chissà se Gemma abbia voluto ispirarsi a lei perché ambisce a diventare tale. Gemma si è preparata molto per questa sfilata; l’outfit scelto è da urlo, infatti la dama è salita in pedana con una tutina attillatissima nera, che rievocava quella del personaggio del cartoon.

L’outfit indossato da Gemma ha messo ancora una volta in mostra il fisico perfetto che ha la Galgani, che ricordiamo a gennaio ha spento ben 70 candeline. Gemma appare a suo agio nell’interpretare il personaggio della Kant, tanto che la sua performance non solo riesce a registrare voti altissimi tra i cavalieri, ma anche a generare una vera e propria ovazione da parte del pubblico che la acclama come fosse una vera star.

Anche Gianni è sembrato convinto dall’interpretazione di Gemma, tanto da complimentarsi per il bellissimo spettacolo che la dama ha regalato a Uomini e Donne. Dopo la performance Gemma si è accorta della nuova new entry, cioè il manichino di “Osvaldo”, che è andato a fare compagnia alla Mummia.

Maria, convinta che Osvaldo fosse in realtà il marito di Orietta Berti, dimostra di non aver capito fino in fondo il nuovo colpo basso di Tina a Gemma, che invece chiarisce che la persona a cui fa riferimento il manichino è in realtà il personal trainer cubano, che è sposato ed ha famiglia.