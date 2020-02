Uomini e Donne over, Gemma sfila con un outfit che manda su tutte le furie Tina

Uomini e Donne è tornato giovedì 13 febbraio 2020 alle 14,35 su Canale 5 con una nuova puntata dedicata ai protagonisti senior del Trono Over, che come sempre hanno assicurato nuovi colpi di scena, ma anche liti ed incomprensioni, come quelle che hanno visto coinvolte l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani.

Nella puntata odierna del celebre dating show record di ascolti, le dame hanno sfilato interpretando un nuovo tema, cioè “Stasera mi dirai di sì“; un argomento che ha stuzzicato il parterre maschile, ma ha anche dato libero sfogo alle fantasie delle dame, che hanno riservato più di una sorpresa, dando così il via a nuove polemiche.

Tina e Gianni contro Gemma Galgani

Come al solito Gemma è stata protagonista assoluta anche in questa occasione; la dama ha, infatti, sfilato con un outfit molto sensuale che ha messo in mostra il suo fisico perfetto; una cosa non da poco considerato che la torinese ha compiuto 70 anni lo scorso mese di gennaio. Il physique du role della Galgani ha decisamente fatto invidia a più di una collega di parterre.

Lo spacco vertiginoso dell’abito indossato ha dato decisamente un tocco più aggressivo e stuzzicante all’outfit di Gemma che, anche in questa occasione, ha dovuto subire gli attacchi dei due opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Secondo i due temerari del dating show, la Galgani avrebbe osato troppo, considerato il fatto che ha raggiunto ormai la soglia dei 70 anni.

Come ha più volte sottolineato la dama, avere 70 anni non significa rinunciare a vivere, anzi il raggiungimento di un traguardo così importante deve essere uno stimolo per tante donne a mettersi in gioco e vivere più intensamente la vita. Mai buttarsi giù o considerarsi finiti. Se gli opinionisti non hanno approvato la scelta della Galgani, cosa diversa è stata per il pubblico presente in studio, che ha attestato con una vera e propria ovazione la performance di Gemma.

Visibilmente infastidita dagli applausi riservati alla sua rivale la Cipollari ha chiosato: “Nonostante le tue performance non c’è nessuno che chiama per te… forse se ti dimostri un pochino più seria“. L’ex moglie di Kiko Nalli non accenna ad abbassare il tiro, quindi proseguendo ha aggiunto: “Non credo che sia uno spettacolo vedere una donna che dovrebbe essere una mamma o una donna così… c’è una dignità, un decoro… per me lei non è elegante“.

Una frase però che suscita la disapprovazione di Gianni, ma anche del pubblico in studio. Tina come al solito non risparmia critiche alla sua nemica numero uno, rea soltanto di non arrendersi all’avanzare dell’età, nella speranza che arrivi presto il grande amore tanto atteso da una vita.