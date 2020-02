Lutto a "Uomini e Donne", Raffaella Mennoia annuncia la morte del padre con un post su Instagram

Grave lutto per Raffaella Mennoia, la celebre autrice del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” nonché di “Temptation Island Vip”, che nelle ultime ore ha pubblicato un post sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, con cui ha dato un triste annuncio, cioè quello relativo alla morte del padre.

La notizia della dipartita del papà dello storico braccio destro di Maria De Filippi sta facendo il giro del web, e sono davvero tante le attestazioni di affetto e di vicinanza che le stanno arrivando da molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, soprattutto da quelli provenienti dal mondo di “Uomini e Donne”, come Tina Cipollari, Gianni Sperti ed anche la protagonista del parterre femminile del Trono over, Gemma Galgani.

Raffaella Mennoia annuncia la morte del papà

Raffaella Mennoia ha deciso di affidare ad Instagram l’annuncio più doloroso e brutto che una figlia possa mai dare, cioè quello relativo alla morte del proprio genitore. L’autrice ha condiviso con i suoi fan poche parole, ma intense ed emozionanti: “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo VOGLIO PAPA’ ” – quindi ha proseguito scrivendo – “adesso come allora ripeto la stessa frase. Spero ci incontreremo in altri mondi“. Raffaella ha poi concluso il suo post salutando il suo papà e firmandosi come “la tua Gypsy“.

L’autrice di “Uomini e Donne” aveva già annunciato dei problemi di salute del padre e che, quindi, si stava occupando del suo papà. Negli ultimi tempi la Mennoia ha preferito allontanarsi dai social network, concentrandosi maggiormente sulla sua vita privata; una scelta fatta anche in considerazione del grande legame che unisce la Mennoia alla sua famiglia di origine.

Sempre tramite il suo profilo Instagram, la Mennoia aveva fatto sapere qualche mese fa che le condizioni del padre erano molto gravi. L’autrice, rispondendo al fiume di messaggi ricevuti in seguito al ricovero del padre a novembre, aveva rivelato che la situazione era ancora molto compromessa e che non sapeva come si sarebbe potuta evolvere la situazione.