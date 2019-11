Raffaella Mennoia parla delle critiche ricevute: "Mi hanno ferita profondamente"

Raffaella Mennoia è stata la protagonista del gossip per tutta l’estate, seppure su di lei siano piovute tantissime critiche. Tra i tanti a lanciare un attacco nei confronti dell’autrice di “U&D” sono stati Mario Serpa e Teresa Cilia, che si sono fatti notare proprio grazie alla loro presenza nel dating show.

A prendere le sue difese ci hanno pensato Giulia De Lellis e Karina Cascella, due ragazze molto amiche di Raffaella Mennoia. In questa sua ultima intervista al magazine di “Uomini e Donne” l’autrice vuole proprio parlare di queste critiche ricevute, ringraziando Giulia e Karina per ciò che hanno fatto in passato.

Le parole di Raffaella Mennoia

Dopo un piccolo silenzio sui social network, come rivelato dalla stessa Raffaella nei mesi scorsi, la donna ora ritorna nuovamente sulle critiche ricevute sul proprio conto: “Non è stata un’estate piacevole. Non nego di esserci rimasta male per tutti gli attacchi ricevuti. Queste polemiche mi hanno ferito profondamente”.

Spiega anche il motivo del suo silenzio, dicendo di aver preferito non rispondere alle polemiche e alle false verità. Infatti ritiene che il silenzio di fronte a qualcosa che ti ferisce sia l’unico rifugio. Tuttavia ha cambiato idea mentre si trovava in America, ove ha deciso di pubblicare un post poiché non aveva più nulla da nascondere.

In seguito alla sua replica alle critiche parla di Giulia De Lellis: “A Giulia sono legata dalla prima volta che l’ho vista. […] È carismatica, magnetica, quindi il successo che ha ottenuto se lo è guadagnato da sola. Penso che si meriti tutti i risultati che sta ottenendo e mi auguro sempre cose migliori per lei”.

Invece definisce Karina Cascella – che ormai siamo abituati a vedere nelle trasmissioni di Barbara D’Urso come ad esempio “Pomeriggio Cinque” – come una persona sensibile, profonda, seppure spesso la vediamo in versione polemica o critica. Infine, dichiara di ammirare in lei i cambiamenti positivi che è riuscita a fare nella sua vita.