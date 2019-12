"U&D", Raffaella Mennoia alle prese con gli haters e il suo commento su Sara Affi Fella

Con vacanze del dating show più famoso della televisione, quello che non va mai in vacanza invece sono le polemiche e le diatribe dietro il programma stesso; si parla di “Uomini e Donne“, il programma condotto da Maria De Filippi, che fa tanto parlare tutti i suoi followers.

Questa volta pare che la protagonista della polemica in oggetto sia una delle più vecchie autrici del programma, Raffaella Mennoia, la quale è stata molto criticata per la scelta dei partecipanti, soprattutto quelli del tono classico. Anche in passato la Mennoia venne accusata e criticata, rea di essere una delle principali responsabili delle diatribe e di alcuni eventi che hanno riguardato proprio il trono classico.

La Mennoia appare molto seguita sui suoi principali social network come Instagram, e di certo non passano inosservati le sue attività. Come i suoi aforismi; molto criticata infatti è stata la Mennoia a seguito di un aforisma pubblicato di recente, che dice: “La vergogna per me resta un sentimento nobile ma purtroppo sempre meno frequentato. Buona domenica“.

In molti hanno commentato questo piccolo aforisma della donna, infatti si leggono commenti come: “Detta da te ormai ci facciamo due risate, visto che invitate gente senza vergogna e dignità.” Parole molto forti che di certo la Mennoia non si è risparmiata di rispondere gli “Haters.”

Inoltre è nata anche l’occasione per sollevare la polemica da parte del popolo del web, sulla grande assiduità di Cecilia Zagarrigo, in quanto personaggio troppo assiduo e ricorrente, e la completa assenza di Sara Affi Fella. La Mennoia tenta di fare luce sulla questione una volta per tutte, impedendo quindi che la questione degenerasse, affermando: “Non voglio essere polemica ma solo precisa. Sara è arrivata da noi per il provino di Temptation Island e non fu portata da nessuno. Invece Cecilia è nei nostri archivi da anni.” In ultimo la donna afferma che per quanto riguarda la questione di Francesco Monte, non riesce a capire cosa c’entri con tutto questo.