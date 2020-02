Uomini e Donne over, Gianni Sperti contro Barbara De Santi: "Fatti i ca**i tuoi"

Barbara De Santi e Gianni Sperti non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. Lo hanno dimostrato ancora una volta nel corso dell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne – andato in onda martedì 18 febbraio 2020 su Canale 5 – dove non sono mancate nuove accuse e attacchi incrociati.

La bella professoressa mantovana ha fatto conoscenza con un nuovo pretendente, un broker che abita a Lugano e che pratica diversi sport, tra cui lo sci. Stavolta Barbara ha confermato a Maria la sua intenzione di far rimanere il cavaliere in trasmissione per conoscerlo meglio con una sorprendente velocità.

Gianni Sperti e Barbara De Santi litigano per una dichiarazione di Paola Barale

La rapidità della decisione della dama ha però suscitato qualche perplessità nei due opinionisti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno poi ironizzato dicendo: “Chissà cosa ha convinto Barbara De Santi a dire sì al signore subito dopo cinque secondi se la parte di Lugano o del broker“.

Le parole di Gianni hanno suscitato l’immediata reazione della De Santi, che ha rimandato al mittente la frecciatina dicendo: “Io non sono mai stata mantenuta a differenza di altre persone e non l’ho detto io“. Maria De Filippi ha stentato a comprendere di cosa si stesse parlando, non seguendo le vicende di gossip a cui fa riferimento la dama.

Gianni ha allora spiegato a tutti i presenti in studio che la dama ha preso una dichiarazione della sua ex moglie – Paola Barale, ndr – per poi pubblicarla sui suoi profili social. Barbara ha negato di aver fatto una cosa del genere, ma Gianni ha portato lo screen che testimonierebbe il fatto.

Alla base della querelle c’è un grande fraintendimento, infatti mentre Barbara era convinta di rispondere ad un messaggio privato, in realtà rispondeva ad un commento fatto ad un post, quindi pubblico e visibile a tutti i suoi followers. Dopo aver capito l’errore Barbara ha chiesto scusa, ma per lei è troppo stressante rimanere in un programma dove non è creduta, quindi annuncia di voler lasciare il programma. Poco prima però Gianni le ha lanciato un monito: “Per il futuro, ti dico una cosa: fatti i caz*i tuoi perchè la mia vita non ti appartiene”.