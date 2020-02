GF Vip, Paolo Ciavarro parla della madre Eleonora Giorgi e ammette: "C’è freddezza"

Dopo la squalifica da parte del Grande Fratello Vip di Clizia Incorvaia – a causa di alcune accuse shock contro Andrea Denver – e l’abbandono di Andrea Montovoli, per Paolo Ciavarro le cose non sono facile. In un momento di relax con il coinquilino Antonio Zequila, il figlio dell’attrice Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro si è lasciato andare a delle riflessioni sul rapporto con i genitori.

Abbiamo avuto modo di conoscere la bellezza e la bontà di Paolo in occasione della sua partecipazione all’adventure reality “Pechino Express” dove è andato insieme all’inseparabile papà Massimo, ma non solo, infatti il pubblico televisivo di Canale 5 ha apprezzato il giovane Ciavarro anche grazie alla sua partecipazione nel cast di Forum e dello spin-off pomeridiano del legal show “Lo sportello di Forum“, condotto da Barbara Palombelli. Programmi a cui si aggiunge nel 2018 anche il daytime di “Amici” il celebre talent show targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi.

Paolo Ciavarro parla del rapporto con i genitori

Paolo è entrato al Grande Fratello Vip per fare un’ulteriore esperienza di vita da aggiungere al suo lungo e già ricco curriculum, ma non ha fatto i conti con l’imponderabile e con Cupido, che ha fatto sì che il giovane Ciavarro si innamorasse della bella Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina – voce della band musicale de “Le Vibrazioni“, che a Sanremo 2020 hanno ottenuto un successo strepitoso -, squalificata nella puntata del 24 febbraio per aver dato del “Buscetta” e del “pentito” a Andrea Denver.

Spente le luci della diretta, Paolo cerca di riprendersi dai duri colpi incassati nella giornata di ieri. In un momento di relax in sauna con Antonio Zequila, Paolo si è lasciato andare a delle confessioni riguardanti il rapporto con i suoi genitori, che si sono separati quando lui era ancora molto piccolo, appena 4 anni.

Sull rapporto con Eleonora Giorgi, Paolo confessa: “Abbiamo un dialogo fantastico io e lei, ma da un punto di vista fisico c’è sempre stata una certa freddezza tra di noi” . per poi aggiungere “comunque lei è assolutamente la mia colonna portante“. Ma se con la madre c’è poca fisicità, con il padre sembra ci siano altri problemi, infatti Ciavarro dichiara: “C’è poco dialogo“, però poi ha aggiunto che gli ha fatto fare tanti viaggi e fa tante cose insieme a lui.

Paolo ammette che la cosa che più gli dispiace è quella di non avere dei ricordi dei genitori insieme. Eleonora Giorgi sposò in prime nozze nel 1979 Angelo Rizzoli, da cui ha avuto un figlio nel 1980, Andrea; i due si separarono nel 1984, in seguito al coinvolgimento di Rizzoli nello scandalo della P2, cosa che portò in carcere il celebre editore.

Dopo la separazione dal primo marito, Eleonora iniziò una liaison sentimentale con Massimo Ciavarro, che culminò qualche anno dopo nel matrimonio, da cui nacque Paolo. Eleonora e Massimo hanno fatto sognare l’Italia intera grazie a film come “Sapore di mare 2”, “Borotalco”, “Chewingum” e tanti altri. La loro unione terminò e la Giorgi dopo qualche anno intraprese una relazione con il celebre scrittore Andrea De Carlo.

Per Paolo è tempo dunque di riflessioni e di considerazioni sulla propria vita e sulle persone per lui più importanti. Olre ai genitori, nel suo cuore ormai c’è Clizia Incorvaia, la modella ed influecer siciliana che ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Markette” e “Chiambretti Night”, ma anche “Pechino Express”, insieme all’ex marito Francesco Sarcina. Recentemente Clizia è stata al centro di un gossip a causa del suo presunto tradimento con il celebre attore Riccardo Scamarcio.